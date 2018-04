Francesca Cipriani dopo l’Isola dei Famosi: un sogno importante

Isola dei Famosi, Francesca Cipriani dopo l’Honduras: il desiderio di un programma tv per bambini

Francesca Cipriani è la vera rivelazione dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. La simpatica bionda ha fatto morir dal ridere milioni di telespettatori. Non era molto amata, eppure ad oggi si ritrova attorno a sé una quantità smisurata di persone che la apprezzano per ciò che è aldilà delle protesi e del trucco. In tanti credevano che la ragazza fosse solo tanta apparenza e pochissima sostanza. Ora, sappiamo che la Cipriani è tanto altro e che il corso della vita l’ha riempita di insicurezze e fragilità. L’avventura appena vissuta in Honduras le ha ridato la forza e la gioia di vivere, oltre a tante autostima che aveva ormai perduto da tempo. Durante l’ipnosi di Giucas Casella, l’esuberante bionda rivelò di voler diventare mamma. Al settimanale Spy, la showgirl ha svelato un altro suo particolare sogno.

Francesca Cipriani sogna un programma per bambini: ultime rivelazioni dopo l’Isola

Francesca Cipriani dichiara a Spy: “…. sogno che mi propongano un programma per bambini.” E mentre attende una qualche proposta lavorativa, la giovane donna svela di voler diventare sempre mamma, anche se al momento non ha nessun uomo con cui crearsi una famiglia. In Honduras è riuscita a farsi conoscere per quello che è realmente. Proprio per questo il suo percorso all’Isola è stato uno dei più apprezzati dal pubblico. Ora, l’ex naufraga ha intenzione di rivisitare il suo look, senza però esagerare. “…. ma sicuramente rivedrò il modo di truccarmi, sarò molto più acqua e sapone.”

Isola, Francesca Cipriani al settimo cielo dopo l’Honduras

Francesca ora sta bene con sé stessa e con gli altri. La donna ha capito di essere forte, anche con tutte le sue mille fragilità e ha ritrovato la forza che le era stata tolta nel corso degli anni. “Ora sono io a sentirmi fortissima, una bomba, le cicatrici rimangono, ma ora la mia anima pesa tantissimo e io voglio iniziare una nuova vita. Ora che il pubblico mi conosce di più e mi ama anche senza la maschera del ‘trucco e parrucco’ mi sento molto più sicura di me.”