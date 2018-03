Francesca Cipriani attacca Valeria Marini all’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, Francesca Cipriani attacca Valeria Marini: hanno avuto in comune l’ex Giovanni Cottone

Come era prevedibile, c’è stato uno scontro all’Isola dei Famosi tra Francesca Cipriani e Valeria Marini. Uno scontro accaduto in studio, a Milano, prima dello sbarco della Marini in Honduras. Le due sono “nemiche” da tempo, da quando la Cipriani ha avuto una relazione con Giovanni Cottone, l’ex marito della Marini. Ad Alessia Marcuzzi Valeria ha confidato di non avere alcun problema con Francesca e di non reputarla né una sua amica né tanto meno una sua nemica. Diverso è però il pensiero della Cipriani che in collegamento dalla Palapa ha subito attaccato l’ex primadonna del Bagaglino. “Mi saluta adesso Valeria? Ricordo che l’ultima volta non voleva parlarmi nè fare una trasmissione con me. Ci ero rimasta un po’ male per come mi aveva trattato. Eravamo con Signorini e lei non ha voluto fare la stessa trasmissione con me, sono andata via piangendo” ha dichiarato senza peli sulla lingua la Cipriani. Una situazione che, a detta di Francesca, sarebbe accaduta durante la scorsa primavera, quando la relazione tra la giovane e Cottone era già terminata da tempo.

Valeria Marini replica a Francesca Cipriani: “Non è vero niente”

“Ho fatto Casa Signorini per due mesi. Ricordo che sei venuta una volta, un pomeriggio, ma poi sei andata via. Non è vero niente che non ti volevo” si è difesa Valeria Marini. Ma Francesca Cipriani è andata avanti con le sue accuse: “È tutto vero. Sono dovuta andare via perché tu non mi volevi”. Cosa succederà ora che Valeria andrà sull’Isola dei Famosi? La Marini è stata infatti chiamata dalla produzione come ospite di questa edizione, dopo aver già partecipato due volte negli anni passati.

Chi è Giovanni Cottone: l’ex marito di Valeria Marini e l’ex fidanzato di Francesca Cipriani

Giovanni Cottone è un imprenditore italiano. È stato sposato con Valeria Marini dal 2013 al 2014: la showgirl ha successivamente annullato il matrimonio. La Sacra Rota ha annullato le nozze dopo che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scoperto che il marito era già sposato e con figli. Nel 2016 Cottone ha avuto una breve relazione con Francesca Cipriani: è finita dopo che l’uomo è stato arrestato. L’abruzzese lo ha scoperto dalla stampa, come confessato a Pomeriggio 5: “Non l’ho né visto né sentito. Sapevo che era fuori per lavoro. Ho letto l’Ansa lunedì e ho saputo così che era stato arrestato”.