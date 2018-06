Francesca Brambilla dopo Laudoni trova l’amore con un ex naufrago

Francesca Brambilla beccata in compagnia di un ex naufrago dell’Isola dei Famosi

Dopo Stefano Laudoni, Francesca Brambilla trova l’amore tra le braccia di un ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Andrea Montovoli. Sicuramente ricorderete le accese discussioni social tra la Bonas di Avanti Un Altro e Valentina Vignali. Le due facevano parte di un vero e proprio triangolo amoroso, insieme a Laudoni. In questa storia si era aggiunta anche Jennifer Casula. Dopo di che, tutto è tornato alla normalità. Infatti, Stefano è riuscito a riconquistare Valentina, mentre la modella ha trovato l’amore con Nicolas Bovi, ex compagno di Beatrice Valli. L’unica che ancora sembrava non fosse riuscita a trovare la persona giusta era Francesca. Quest’ultima, nelle ultime ore, è stata avvistata insieme a Montovoli. Scendendo nel dettaglio, a beccare la coppia ci hanno pensato alcune lettrici di Isa e Chia, le quali hanno prontamente condiviso degli scatti. Nelle foto è possibile notare che tra i due c’è complicità e tanta sintonia.

Francesca Brambilla e Andrea Montovoli beccati insieme tra tenerezze e baci

Francesca e Montovoli gareggiano entrambi alla Coppa Selva di Fasano. I due non hanno nascosto, in questi giorni, la simpatia che nutrono l’uno per l’altra, condividendo delle foto che li ritraggono insieme. Ora a confermare questo amore ci pensano gli scatti condivisi nelle ultime ore, dove è possibile notare la serenità tra i due. La Brambilla e Andrea si accarezzavano e si baciavano sul collo, rivelano le lettrici di Isa e Chia. La coppia si è mostrata in pubblico sempre mano nella mano. Dunque, non ci sono dubbi: Francesca ha trovato l’amore a fianco dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 10. “Erano davvero stupendi”, rivelano le lettrici, che non si sono fatte sfuggire nessun dettaglio.

Francesca Brambilla finalmente torna a sorridere con Andrea Montovoli

Dopo i vari problemi nel triangolo con Stefano e Valentina, finalmente Francesca può tornare a sorridere con Andrea. Non sappiamo ancora i dettagli di questa storia d’amore, ma sicuramente questa estate la coppia deciderà di ufficializzare la loro relazione di fronte a tutti i loro fan. Non ci resta che attendere, dunque!