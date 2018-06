Francesca Alotta a Ora o mai più dopo la perdita del figlio: le sue parole

Francesca Alotta in gara Ora o mai più dopo la perdita del figlio: le parole della cantante

Da oggi, nel programma di Rai1 Ora o mai più, in gara c’è anche Francesca Alotta. Ed è la stessa cantante, nel corso della seconda puntata, a raccontare perché ha deciso di partecipare al nuovo “talent show” condotto da Amadeus. “Dopo il successo di quella canzone – così spiega in tv l’artista palermitana – io non ero cambiata, ma la gente miei confronti sì. E questo mi ha un po’ buttato giù. Ho avuto poi un periodo della mia vita di vicissitudini molto gravi: la morte di mio padre, la perdita di un figlio, la malattia di mia mamma. Un periodo talmente brutto della mia vita che ho avuto bisogno di interiorizzare e stare un po’ da sola. Avevo bisogno di capire tante cose. Solo ora sto riprendendo in mano la mia vita“. Così fa sapere l’amata voce italiana, dopo che nel 1992 vinse la sezione “Novità” del Festival di Sanremo in coppia con Aleandro Baldi.

Ora o mai più, Francesca Alotta novità del programma di Rai1: sostituisce Donatella Milani

Novità del programma di Ora o mai più, da oggi Francesca Alotta sostituisce ufficialmente Donatella Milani. La cantante di “Non amarmi” è seguita dal “maestro” Fausto Leali ed eredita il punteggio della collega, ritiritasi dalla trasmissione della Rai “in seguito a un grave problema familiare“. Lo ha annunciato Amadeus nel corso della seconda puntata, anche facendo i saluti all’artista (che ha lasciato lo show dopo un solo appuntamento) e mandandole un “grande in bocca al lupo“.

Francesca Alotta oggi

Nata il 1 gennaio 1968 e figlia d’arte, Francesca Alotta oggi ha 50 anni di età. In gara ad Ora o mai più da venerdì 15 giugno 2018, al suo debutto nel programma di Rai1 la cantante si è esibita per due volte insieme a Fausto Leali, con le canzoni “Mi manchi” (in duetto con il suo maestro) e “Non amarmi” (nella seconda fase della trasmissione dedicata alle cover). Di recente, l’artista ha anche pubblicato il singolo “Anima sola”.