Flavio Montrucchio cambia lavoro: “Non voglio più fare l’attore”

Flavio Montrucchio a Verissimo: la confessione sul suo lavoro

Periodo di grandi cambiamenti per Flavio Montrucchio. L’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di non voler più fare l’attore. Dopo anni passati tra teatro, fiction e cinema, il marito di Alessia Mancini vuole dedicarsi ad altro. La confessione è arrivata a Verissimo, dove Flavio è stato invitato per commentare l’avventura della moglie all’Isola dei Famosi. Tra una confidenza e un’altra, Montrucchio ha confidato alla padrona di casa Silvia Toffanin di avere nuovi desideri in ambito lavorativo. Il torinese ha spiegato che è stanco di recitare, che questa professione non gli regala più le soddisfazioni di un tempo. Tanto che sono già due anni che ha smesso di interpretare ruoli di personaggi e si è dedicato ad altro.

Flavio Montrucchio vuole fare il conduttore di quiz

“Non voglio più fare l’attore, sono già due anni che non recito più. Mi piace la conduzione, vorrei fare più tv. Mi piacerebbe condurre un quiz” ha detto Flavio Montrucchio a Verissimo. Dunque, l’ex gieffino vuole continuare a fare il conduttore, un’attività che già pratica da qualche anno. Più precisamente dal 2015, quando la Rai gli ha affidato la guida di serate e programmi importanti. Come Una notte per Caruso, condotta insieme a Elisa Isoardi, e L’attesa, concerto all’Antoniano. Ma Montrucchio è stato pure al timone de Lo Zecchino d’Oro nel 2015 e del Festival di Castrocaro nel 2016. Per Fox Life ha invece condotto nel 2017 4 Mamme.

Flavio Montrucchio vita privata: l’amore per moglie e figli

In attesa di scoprire il suo futuro lavorativo, Flavio Montrucchio si gode i suoi affetti. L’amore per la moglie Alessia Mancini cresce sempre più nonostante siano passati ben quindici anni dal giorno del matrimonio. Flavio è poi un papà presente per i figli Mya e Orlando, con i quali ha un rapporto davvero stupendo.