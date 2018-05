FKA Twigs tumore: la cantante ha dovuto togliere 6 fibromi all’utero

Il tumore di FKA Twigs: la cantante si è dovuta operare all’utero

FKA Twigs è da sempre una persona molto riservata ma per una volta ha fatto uno strappo alla regola. Su Instagram ha svelato i suoi recenti problemi di salute: un lungo post, un momento di condivisione con tutti i fan che stanno passando quello che anche la cantante è stata costretta a passare. Lo scorso dicembre l’ex fidanzata di Robert Pattinson è stata operata all’utero per via di un tumore. O è meglio dire tumori, visto che i dottori hanno trovato ben 6 fibromi nell’utero di FKA, il cui vero nome è Tahliah Debrett Barnett. Tumori benigni che, per fortuna, sono stati rimossi con successo.

Il post su Instagram di FKA Twigs sui 6 fibromi rimossi

“Di recente mi sono ripresa da un’operazione laparoscopica per rimuovere 6 tumori dal mio utero, erano tutti molto grossi, delle dimensioni di due mele, tre kiwi e un paio di fragole. In pratica una macedonia di dolore al giorno. L’infermiera mi ha detto che era come se fossi stata incinta di 6 mesi”, ha scritto FKA Twigs sui social network. “Ho cercato di essere coraggiosa ma a volte è stata davvero durissima e sinceramente ho iniziato a dubitare del fatto che il mio corpo sarebbe mai tornato lo stesso di prima. Mi sono operata a dicembre ed ero spaventatissima. Anche se ho ricevuto un grande affetto da parte di amici e parenti mi sono sentita davvero molto sola e la fiducia che avevo in me stessa in quanto donna è stata messa alla prova“, ha aggiunto l’artista.

FKA Twigs dopo il tumore sta finalmente bene

“Grazie mio prezioso corpo per essere guarito, grazie per avermi ricordato di essere gentile con me stessa, sei una cosa meravigliosa, adesso va e crea qualcos’altro di nuovo ancora una volta! So che molte donne soffrono di tumori fibrosi, quindi vi volevo dire che dopo aver vissuto questa esperienza mi sono resa conto che siete delle straordinarie guerriere e che non siete sole! Potete guarire!”, ha concluso FKA Twigs.