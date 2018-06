Grande Fratello 15 finale: le dichiarazioni di Barbara d’Urso contro il Ministro della Famiglia Fontana

La polemica sulle dichiarazioni sui gay del Ministro Fontana sbarca alla finale del Grande Fratello 15. Complice la presenza di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che è lesbica, Barbara d’Urso ne ha approfittato per puntare il dito contro l’onorevole leghista. In realtà già qualche minuto prima l’opinionista Cristiano Malgioglio aveva fatto riferimento alla affermazioni di Fontana definendole “dichiarazioni orribili”. Quando nello studio del reality show è entrata Valentina, la fidanzata di Veronica, la d’Urso ha espresso il suo pensiero sulle famiglie arcobaleno.

Barbara d’Urso dalla parte dei gay e delle famiglie arcobaleno

“La famiglia è quella cosa nella quale c’è amore, di qualunque tipo esso sia. Quindi caro Ministro, la famiglia è qualsiasi tipo di amore”, ha affermato Barbara d’Urso durante la finale del Grande Fratello. Ma cosa ha detto di preciso il Ministro del nuovo governo Conte? “Le famiglie gay? Non esistono per legge in questo momento. Sono cattolico, non lo nascondo. Ed è per questo che credo e dico anche che la famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papà”, ha fatto sapere il nuovo Ministro in un’intervista al Corriere della Sera.

I Vip che si sono schierati contro il Ministro Fontana

Prima di Barbara d’Urso altri Vip hanno criticato il Ministro Fontana per le sue idee sulle famiglie arcobaleno. In particolare hanno avuto da ridire sui social network Tiziano Ferro, Ermal Meta e Emma Marrone.