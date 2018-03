Filippo Nardi preoccupato per Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi: Filippo Nardi in ansia per l’amica Rosa Perrotta

Intervenuto a Ultime dall’Isola, Filippo Nardi ha dichiarato di essere preoccupato per Rosa Perrotta. Il motivo? L’ex protagonista del Grande Fratello ha confidato di vedere la nuova amica molto sofferente in Honduras. Soprattutto nell’ultimo periodo, dopo le numerose litigate con Alessia Mancini e l’approdo all’Isola che non c’è dove è in compagnia di Elena Morali. “Spero che Rosa torni presto a casa. Si vede dal volto che non ne può più” ha ammesso Filippo, che è dunque in pensiero per l’ex tronista di Uomini e Donne. Nardi è pronto a riabbracciare Rosa appena rientrerà in Italia, come già fatto con gli altri amici Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Proprio sull’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, Filippo ha ribadito: “Mi è dispiaciuto per quello che è accaduto, non lo meritava”.

Filippo Nardi contro Bianca Atzei: “È una doppiogiochista”

Rientrato nel Belpaese, Filippo Nardi non ha cambiato idea su Bianca Atzei. L’italo-inglese ha ammesso che all’inizio si è avvicinato alla cantante ingenuamente ma dopo ha subito cambiato idea sulla ragazza. “Usa le persone come meglio crede” ha assicurato Filippo, ricordando pure la litigata che ha avuto proprio con l’ex compagna di Max Biaggi. Filippo aveva già criticato Bianca sull’Isola che non c’è, in compagnia di Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti e Paola Di Benedetto.

Canna-gate: Filippo Nardi si dichiara estraneo alla vicenda

In merito al canna-gate, Filippo Nardi ha chiarito di non avere nulla a che fare con le accuse mosse da Eva Henger. “Non assumo stupefacenti e sono pure astemio” ha puntualizzato l’uomo.