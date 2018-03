Filippo Nardi a Mattino 5: nuove dichiarazioni su Bianca Atzei

Filippo Nardi dopo l’Isola dei Famosi: a Mattino 5 le rivelazioni sul rapporto con Bianca Atzei

Sin dai primi giorni sull’Isola dei Famosi, Bianca Atzei sembrava essere interessata a Filippo Nardi. I due naufraghi hanno iniziato a confidarsi e a conoscersi sin dal primo momento, ma poi le cose non sono andate come sperato. I fan del reality-show avevano infatti incrociato le dita nella speranza di un possibile flirt tra la dolce cantante e il noto ex gieffino. In ogni caso, proprio nel corso dell’ultima settimana di Nardi le cose hanno preso una piega diversa. Il rapporto tra i due si è improvvisamente interrotto a causa di alcune liti che hanno fatto sì che l’armonia tra loro sparisse totalmente. Nello studio di Mattino 5 da Federica Panicucci, l’ex naufrago ha rivelato un particolare dettagli sul legame che stava instaurando con l’ex fiamma di Max Biaggi.

Isola dei Famosi, Filippo Nardi interessato a Bianca Atzei? La verità a Mattino 5

Filippo è tornato a parlare della donna per cui ha pianto sull’Isola dei Famosi. Nardi ha infatti raccontato di aver perso una donna che ha sempre dato troppo per scontata. I telespettatori pensarono che si trattasse della madre di suo figlio, ma in realtà il naufrago si riferiva ad un’altra sua fiamma. Raccontando il motivo per cui l’ha tradita, l’uomo si è lasciato andare ad una inaspettata rivelazione. A quanto pare, nel momento in cui una donna lo guarda ammiccando lui non capisce più nulla. Federica Panicucci ha così preso la palla in balzo per chiedere se in Honduras abbia trovato una naufraga che ammiccava nel guardarlo.

Filippo Nardi: nuove dichiarazioni su Bianca Atzei a Mattino 5

Filippo ha dichiarato che nel corso delle prime settimana crede che Bianca abbia tentanto di lusingarlo. La conduttrice ha così chiesto al diretto interessato se fosse interessato alla cantante, ma lui è stato molto chiaro. “Mi piaceva essere lusingato, è normale.” In ogni caso, la scintilla non è scattata. Tra i due non è accaduto niente.