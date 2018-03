Filippo Nardi chiede scusa a Eva Henger a Domenica Live

Filippo Nardi e Eva Henger: faccia a faccia a Domenica Live

Filippo Nardi ha chiesto scusa a Eva Henger durante Domenica Live. Il motivo? Barbara d’Urso ha tirato in ballo le presunte minacce che l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi avrebbe fatto al marito di Eva prima della partenza per l’Honduras. Come confessato tempo fa in diretta tv da Mercedesz Henger, Filippo si sarebbe innervosito in aeroporto nel vedere gli altri concorrenti del reality show abbracciare per ore i propri famigliari. Tra questi anche la Henger, che a fatica avrebbe lasciato il marito e i figli prima di volare dall’altra parte dell’Oceano. Tanto che poi Filippo avrebbe giurato vendetta nei confronti dell’ungherese, che è stata la prima eliminata del gioco. Nel salotto del programma domenicale di Canale 5, Filippo ha puntualizzato che la famiglia Henger ha frainteso, e che mai si sarebbe permesso di usare quelle parole pesanti che Mercedesz ha tirato in ballo qualche settimana fa.

Domenica Live: Filippo Nardi ribadisce di non aver fumato canne

“Ti chiedo scusa per questa frase che è stata fraintesa (Mi farò la tua famiglia sull’Isola, rivolta al marito di Eva Henger, ndr). Se mi fossi accorto subito che era stata fraintesa avrei chiesto scusa immediatamente” ha dichiarato Filippo a Eva. Quest’ultima ha approvato il gesto del conte italo-inglese e osservato: “Chiedere scusa è sempre un grande segno di maturità e intelligenza”.

Sul caso canna-gate che ha infiammato l’Isola dei Famosi, Filippo Nardi è stato però chiaro: lui non ha fumato nessuna canna in Honduras. “Non ho mai fumato canne, forse l’unica volta che l’ho fatto era quando avevo 17 anni e vivevo ancora a Londra. Non fumo sigarette da un anno e sono pure astemio” ha puntualizzato Nardi.