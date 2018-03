Anche Filippo Nardi tra i nomi fatti da Eva Henger per il canna-gate all’Isola dei famosi. La rivelazione (presunta e tutta da verificare) nella puntata di Striscia la notizia di giovedì 8 marzo su Canale 5. Ecco il riepilogo della vicenda e come si era difesa la produzione.

Eva Henger fa anche il nome di Filippo Nardi a Striscia la notizia

Il tg satirico aveva mostrato alcune testimonianze secondo cui, oltre a Francesco Monte, avrebbero fumato marijuana all’Isola dei famosi anche Marco Ferri, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta. Questa volta si è aggiunto un altro nome, quello di Filippo Nardi, fatto da Eva Henger.

Sarà davvero così? Per ora non ci sono prove evidenti o filmati che confermino queste accuse.

Magnolia, ecco la nota ufficiale sul “canna-gate”

Magnolia, società produttrice del programma, in una nota ha riferito di “avere appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane dai media, secondo la quale, prima dell’inizio del gioco, uno dei partecipanti si sarebbe procurato e avrebbe fumato ‘spinelli’”, affermando che “si tratta di dichiarazioni dalle quali, ove venissero confermate, Magnolia prende le debite distanze e che sono peraltro contraddette da quanto riferito, sempre sui media, da altri partecipanti rientrati dal gioco”.

Magnolia fa sapere di aver “esaminato il materiale video e ha sentito il personale presente in Honduras e non è emersa alcuna evidenza che siano state consumate droghe e, a maggior ragione, che il personale avesse conoscenza di una simile circostanza, che, per inciso, è indipendente dal programma e ininfluente sul meccanismo del gioco. La produzione si riserva ogni ulteriore accertamento e tutelerà le proprie ragioni in caso di dichiarazioni che risultino lesive di Magnolia o che determinino discredito sull’operato del personale della produzione e sul programma”.