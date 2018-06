Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano. Questa la news che non ti aspetti, ma naturalmente è tutto vero. A darne annuncio sono i diretti interessati sulle pagine di “Chi”. 36enni entrambi, lo sportivo e l’ex velina di Striscia la notizia hanno deciso di convolare a nozze dopo soli tre mesi di fidanzamento e due storie d’amore chiuse di recente: lui non molto tempo fa ha “rotto” con la nuotatrice Federica Pellegrini, lei invece con il campione di bike trial ed inviato di “Striscia”, Vittorio Brumotti.

Giorgia Palmas: “Il matrimonio sarà sulla spiaggia in Sardegna”

Al settimanale Giorgia Palmas rivela anche i primi dettagli sulle future nozze con Filippo Magnini: “(…) Prima superiamo questa battaglia, poi…Sì, parliamo di matrimonio e sarà sulla spiaggia in Sardegna. Intanto ho presentato Filippo alla mia famiglia e anche alla mia bambina, Sofia“. Queste le parole usate dallo showgirl con riferimento a sua figlia e alla vicenda per cui la procura sportiva avrebbe chiesto otto anni di squalifica per il fidanzato. Un’accusa che ha portato il compagno anche a dire di no alla sua partecipazione già annunciata a Pechino Express 2018.

Filippo Magnigni: “Superata questa bufera, penseremo alle nozze”

Del resto, quella del futuro matrimonio con Giorgia Palmas è una scelta condivisa anche dallo stesso Filippo Magnini. “Giorgia e io – dice l’ex nuotatore alla rivista di gossip, nel nuovo numero in edicola da domani – siamo predestinati a stare insieme e poi penso che nelle difficoltà l’unione si rafforzi. Per fortuna – conclude – ho lei accanto e superata questa bufera, penseremo alle nozze“.