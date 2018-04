Filippo Magnini e Giorgia Palmas, amore a gonfie vele: la coppia pensa già al matrimonio? Ecco quali sono i loro progetti futuri

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono sicuramente la coppia del momento. Dopo aver chiuso definitivamente con le loro storie passate (lui stava con la campionessa Federica Pellegrini e lei con l’inviato di Striscia Vittorio Brumotti) entrambi sembrano davvero essere intenzionati a fare sul serio insieme. In un’intervista rilasciata in esclusiva a Chi, infatti, la coppia si è raccontata per la prima volta e, nel farlo, Filippo e Giorgia si lasciano andare alcune indiscrezioni sui loro progetti futuri. Stanno forse già pensando alle nozze? La risposta data da entrambi potrebbe far pensare ai lettori che, di fatto, forse suggerisce che non è troppo presto per iniziare a parlare di matrimonio.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas presto sposi? L’ex di Federica Pellegrini sogna il matrimonio

Sia Filippo Magnini che Giorgia Palmas hanno più volte ribadito al giornale di non avere fretta e di stare cercando di godersi a pieno questa storia senza bruciare troppo le tappe. “Non abbiamo un cassetto dei sogni” ha affermato a tal proposito la Palmas “Ma una cassettiera bella grande […] Per ora posso dire che siamo molto, molto simili”. Giorgia? “Rappresenta la ragazza che ho sempre sognato” ha aggiunto poi Magnini. Quando, in fine, a entrambi viene chiesto se la parola “nozze” avesse mai sfiorato i loro discorsi Filippo risponde: “La mia educazione familiare è quella di un ragazzo nato sognando il matrimonio. Non ho altro da dire”.

Giorgia Palmas pronta a convolare a nozze con Filippo Magnigni? Buoni propositi e desideri dell’ex letterina

Giorgia Palmas, invece, ha mai pensato alle nozze con Filippo Magnini? “Provi a rovistare nella cassettiera dei sogni” ha esordito l’ex letterina durante la sua intervista “Troverà la risposta”. E i suoi rapporti con Brumotti, attualmente, quali sono? Il passato è passato, spiega la Palmas riferendosi al su ex. Adesso, infatti, lei è pronta a guardare avanti ma solo insieme a Filippo.