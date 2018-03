Filippo Magnini e Giorgia Palma sono fidanzati: lo sportivo, però, non smette di pensare a Federica Pellegrini

Ormai è ufficiale, Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono una coppia. Lo sportivo, dopo aver chiuso la relazione con Federica Pellegrini, sembra aver adesso voltato pagina definitivamente. Ma sarà davvero così? Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi la Pellegrini sembrerebbe essere ancora tra i pensieri di Filippo. Una fonte rimasta anonima, molto vicina a Magnini, avrebbe confidato alla redazione di Oggi che a frenare quest’ultimo sia proprio la sua precedente relazione. Dietro il profilo basso e la riservatezza mantenuta sulla frequentazione con Giorgia Palmas, infatti, ci sarebbe proprio Federica Pellegrini. Lo sportivo, stando a quanto riportato dal giornale, non starebbe parlando troppo in pubblico e ai giornali della sua frequentazione con la Palmas proprio per rispetto alla sua ex.

Filippo Magnini e i rapporti con Giorgia Palmas: Federica Pellegrini lo frena

Nell’articolo di Oggi sono state pubblicate anche alcune foto relative ad una serata che Filippo Magnini e Giorgia Palmas avrebbero passato insieme in questi giorni. “La coppia ha passato insieme la notte a casa della Palmas” è stato scritto “Ma la mattina dopo lei ha riaccompagnato Magnini nell’hotel dove lui faceva base. Poi è tornata a riprenderlo nel pomeriggio”. Adesso che la loro frequentazione è nota a tutti, però, quali sono i motivi di tutta questa riservatezza? A rispondere a questa domanda c’ha pensato un amico di Filippo Magnini che, interpellato dal settimanale, avrebbe dichiarato: “Sono entrambi scottati dai legami precedenti. E forse Filo non vuole essere indelicato con la sua ex (Federica Pellegrini ndr)”.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: le foto esclusive del primo bacio

Prima di Filippo Magnini e Giorgia Palmas c’ha pensato Chi ad ufficializzare la loro storia. Il settimanale di Alfonso Signorini, infatti, pubblicando in esclusiva le foto del loro primo bacio, è stato uno dei primi a dare la notizia. Stamattina Oggi ha invece rincarato la dose tirando in ballo l’ex di Magnini. Tanto materiale dunque hanno adesso gli appassionati di gossip su questa coppia anche se, al momento, nessuno dei diretti interessati, soprattutto Federica Pellegrini, si è ancora espresso su questo presunto triangolo amoroso.