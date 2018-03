Filippo Inzaghi è stato sorpreso in compagnia di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al tempo del trono di Luca Onestini: il gossip

Era da un po’ di tempo che Filippo Inziaghi non faceva alzare il chiacchiericcio del gossip attorno alla sua figura. Sono lontani infatti i giorni in cui il suo rapporto tira e molla con la storica fidanzata Alessia Ventura faceva riempire d’inchiostro le riviste ‘rosa’. Oggi però è tornato al centro delle curiosità, essendo stato pizzicato con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Robusti. Per chi avesse la memoria corta è la ragazza che tentò di far capitolare in amore Luca Onestini, quando ancora stava seduto sullo scranno del salotto di Maria De Filippi, prima di prendere il jet della popolarità con la partecipazione al Grande Fratello Vip. La notizia della pizzicata di Super Pippo arriva dalla pagina Instagram Le Perle, che è pronta a scommettere che tra l’ex bomber e la Robusti ci sia una tresca d’amore.

Angela Robusti e Pippo Inzaghi: “I due stanno palesemente insieme”

Pippo e Angela stanno insieme? “Oggi Pippo Inzaghi – si legge sulla pagina Instagram Le Perle, che ha anche postato lo scatto dei due (qui sotto) – era allo stadio Bentegodi di Verona accompagnato da Angela Robusti, l’ex corteggiatrice di Luca Onestini! I due stanno palesemente insieme visto che mostravano effusioni amorose in pubblico. Su Instagram si seguono pure!”. Aspettando che qualcuno dei diretti interessati confermi o smentisca la notizia, è bene ricordare che l’attuale allenatore del Venezia non è la prima volta che si avvicina al mondo di Uomini e donne. Come riporta il sempre informato blog Isa e Chia infatti, Inzaghi in passato aveva cercato di entrare in contatto con Rosa Perrotta. Insomma, il gossip odierno pare non proprio essere campato in aria.

Inzaghi e la Robusti: l’allenatore del Venezia alla conquista della designer?

Inzaghi attualmente allena il Venezia nel Campionato italiano di Serie B. In laguna è sbarcato dopo aver guidato il Milan nel torneo della Serie A, con risultati altalenanti. Angela invece si è fatta conoscere in tv partecipando a Miss Italia nel 2012 e corteggiando Luca Onestini a Uomini e Donne. Oggi è una designer amante della moda e dei viaggi.