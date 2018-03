Filippo Inzaghi insieme ad un ex corteggiatrice di Uomini e Donne: in esclusiva la foto del bacio

Recentemente, sul web, è rimbalzata da una pagina di gossip all’altra la foto di Filippo Inzaghi insieme ad un ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La coppia, insieme durante una partita, si sarebbe mostrata in atteggiamenti intimi, attirando inevitabilmente l’attenzione degli occhi più indiscreti. Fino ad ora, però, a parte la segnalazione riportata dalla pagina Instagram Le Perle, nient’altro era uscito sui due. A confermare la vicinanza tra Filippo Inzaghi e Angela (che a Uomini e Donne corteggiava Luca Onestini) c’ha pensato allora il settimanale di Alfonso Signorini. Chi, infatti, ha pubblicato in esclusiva la foto di un bacio che i due, teneramente, si sarebbero scambiati credendo di non essere visti da nessuno.

Filippo Inzaghi ed Angela: scoppia l’amore con l’ex corteggiatrice di Luca Onestini

Angela al pubblico del piccolo schermo è nota soprattutto per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice. La ragazza, infatti, nella trasmissione di Maria De Filippi, come già accennato sopra, era approdata per corteggiare Luca Onestini. Adesso, però, il suo cuore sembra battere per Pippo Inzaghi e le foto pubblicate da Chi non fanno altro che testimoniarlo. Lo scoop di Le Perle, dunque, è stato oggi in qualche modo confermato. L’ex calciatore, dopo Rosa Perrotta, ha ancora una volta puntata una ragazza del parterrè di Uomini e Donne per le sue conquiste ma, a differenza del suo tentativo con l’ex tronista napoletana, questa volta pare aver fatto centro.

Filippo Inzaghi: prima di Angela un’altra a Uomini e Donne aveva attirato la sua attenzione

Forse non tutti lo ricordano ma, l’anno scorso, una gaffe aveva smascherato l’interesse di Filippo Inzaghi nei confronti dell’ex tronista Rosa Perrotta. Il calciatore, infatti, credendo di essersi messo a contatto con la Perrotta, avrebbe mandato un messaggio a quello che in realtà era solo un profilo Instagram dedicato alla tronista. A rispondere, infatti, è stata una fan di Rosa che, successivamente, ha condiviso e reso nota sui social la chat, inevitabilmente finita sotto gli occhi di tutti.