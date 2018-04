Filippo, il primo messaggio dopo Amici: ecco qual è la sua verità

Amici, Filippo scrive il suo primo messaggio sui social dopo l’eliminazione

Filippo Di Crosta è il primo eliminato del Serale di Amici. Il ballerino ora scrive su Instagram, ringraziando tutti i suoi fan che l’hanno sostenuto in questa esperienza così importante. Diverse sono state le polemiche nate dopo la sua eliminazione. Infatti, i nuovo meccanismi di gioco non hanno permesso a Filippo di farsi notare. Insieme a Daniele, non ha avuto la possibilità di ballare durante la prima puntata del serale, restando bloccato dopo la prima fase di gioco. I telespettatori, anche non sostenitori del ballerino, non hanno per nulla apprezzato questa modalità di gioco. Infine, Filippo è stato eliminato attraverso il voto dei professori, da cui ha ricevuto più di 4 no. Pertanto, Di Crosta è stato il primo eliminato del Serale. La sua reazione è stata un po’ emozionante per tutti. Infatti, Filippo non si è per nulla opposto al volere dei professori, accettando la loro decisione abbandonando il programma senza polemiche. Diversi sono stati i ringraziamenti che il ballerino ci ha tenuto a fare prima di lasciare lo studio, in particolare alla sua famiglia.

Filippo, il ballerino di Amici, scrive ai suoi fan per ringraziarli

Prima di abbandonare lo studio, Filippo ci ha tenuto a salutare tutta la sua famiglia, che gli ha permesso di vivere la sua passione per il ballo da diversi anni. Ora il ballerino, dopo i molteplici messaggi ricevuto, ha voluto anche dire grazie ai fan che l’hanno appoggiato durante questa esperienza, attraverso una Storia su Instagram. “Questo mio Tempo lo dedico a Voi, uno ad uno. Siete stati la mia vittoria più grande. Il Mio Spettacolo! Sempre grazie, Crusters Family”. Belle parole quelle di Filippo, il quale ha notato un pubblico molto fiero di lui, nonostante sia stata subito eliminato dal Serale. Con grande tristezza, infatti, il pubblico ha dovuto salutare il ballerino.

Amici, molte polemiche per l’eliminazione di Filippo durante la prima puntata del Serale

Filippo ringrazia tutti i suoi fan dopo l’eliminazione avvenuta sabato 7 aprile in diretta. Il ballerino potrà sicuramente continuare a danzare anche fuori dalla Scuola più conosciuta in Italia. Infatti, possono essere diverse le porte che si aprono a coloro che prendono parte al programma. Intanto, Matteo ha stupito tutti durante la diretta, divenendo il vincitore della puntata.