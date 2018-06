Filippo e Lucia dopo il GF: le presentazioni in famiglia e i dettagli piccanti

Filippo Contri e Lucia Orlando dopo il Grande Fratello felici: l’ex gieffina si abbraccia in diretta con la suocera

Dopo il Grande Fratello, la storia d’amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando procede a gonfie vele. I fan amano conoscere ogni dettaglio di questa relazione, nata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Non tutti, però, credono alla sincerità dei due ex gieffini, che nel frattempo si godono la loro storia lontani dalle telecamere. Intanto, per stare vicini a tutti i fan che li sostengono, Filippo e Lucia fanno qualche diretta insieme. Questa mattina, la coppia ha rivelato che attualmente vivono insieme in casa Contri. Durante la diretta, si è fatta vedere anche la mamma di Filippo. Subito sono arrivati commenti positivi nei confronti della donna, che ha fatto sapere che Lucia le piace da morire. Le due, per confermare il bene reciproco, si sono scambiate abbracci e baci nel corso della diretta. Nel frattempo, la Orlando ha rivelato di aver presentato Filippo anche ai suoi familiari, ovvero ai genitori e al fratello. Pare che queste presentazioni siano andate più che bene e che entrambi siano stati accolti nel migliore dei modi.

Filippo e Lucia e il dettaglio piccante: in Casa non c’è stato niente oltre il bacio

Ed ecco che arriva anche qualche domanda un po’ piccante. Qualche fan vuole sapere se tra loro sia scoppiata la passione sotto le lenzuola della Casa più spiata d’Italia. Mentre Filippo fa qualche battuta, Lucia rivela che all’interno del reality tra loro non è accaduto niente oltre il bacio. Ricordiamo, infatti, che nel corso delle prime settimane del programma la Orlando aveva chiaramente dichiarato di non voler fare l’amore con Filippo sotto le telecamere. Pare, dunque, che Lucia abbia rispettato le sue intenzioni iniziali, facendo aspettare Filippo. I fan hanno continuato con le loro domande piccanti durante la diretta, ma la coppia ci ha riso su, rispondendo con qualche battutina.

Lucia Orlando non crede al presunto tradimento di Filippo Contri

Non potevano mancare le domande riguardanti il presunto tradimento di Filippo. Ricordiamo che Signoretti ha dichiarato a Mattimo 5 e a Pomeriggio 5 di essere in possesso di alcune foto che provano la vicinanza del Contri con un’altra ex gieffina, ovvero Patriza Bonetti. A questo proposito, durante la diretta, Lucia ha annunciato di non voler credere a questa foto. Filippo a Pomeriggio 4 aveva dichiarato che le foto sono state scattate apposta per creare gossip. Detto ciò, la Orlando crede alle parole del suo amato.