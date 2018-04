Filippo Di Crosta, il ballerino di Amici: il suo difetto fisico è la sua forza

Amici: la storia di Filippo, il ballerino che continua a danzare nonostante il suo problema fisico

Tra i concorrenti di Amici 2018 Serale c’è anche Filippo Di Crosta (età 20anni), ballerino la cui storia personale ha molto colpito i telespettatori di Canale5. Il motivo? Sin dalla nascita Filippo ha un difetto fisico che però non lo ha mai scoraggiato nel perseguire il suo sogno: diventare un danzatore professionista. Qual è il suo difetto? In termini medici viene definito Sindrome di Poland, ovvero un’anomalia che riguarda i muscoli pettorali di una metà del torace. Nel caso di specie, il ballerino è nato con il braccio sinistro più piccolo rispetto al destro e con una fascia muscolare mancante.

Filippo Di Crosta: “Il mio difetto fisico non è un difetto. Amici è sempre stato il sogno di una vita”

Ad Amici 2018 Filippo Di Crosta ha chiarito più volte che non vive il suo difetto come un problema ma come il modo per dare un senso alla danza che porta sul palcoscenico: “Questo difetto – ha spiegato il ballerino durante Amici Casting – può essere considerato un difetto che non va bene per la danza, anche se a parere mio non è un difetto. Il fisico è importante, però quello che conta è il messaggio ed esprimersi“. Infatti, almeno in parte Filippo è già riuscito a realizzare il suo sogno. Come gli altri, spera di vincere Amici 2018 Serale e anche grazie al suo difetto-opportunità. Lo ha ribadito anche di recente in un video diffuso su Facebook, grazie al quale si è così descritto ai fan: “Sono io che mi emoziono quando ballo e far emozionare gli altri è la cosa più importante. Amici è sempre stato il sogno di una vita. Sono un ragazzo sensibile, lunatico, semplice e trasparente. Il mio sogno è fare della danza il mio mestiere e quindi la mia vita. Sono Filippo e sono un ballerino“.

Filippo Di Crosta concorrente di Amici 2018 Serale

Filippo Di Crosta è tra i concorrenti di Amici 2018 Serale insieme agli altri ballerini della Squadra Bianca: Luca, Valentina e Daniele. Ha ottenuto il “pass” per il Serale lo scorso 31 marzo dopo che anche lui, come altri allievi della Scuola, è stato sospeso dalla trasmissione, salvo poi essere reintegrato. Nato ad Afragola nel 1991, balla da quando ha 12 anni.