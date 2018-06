Filippo Contri beccato con un’altra donna: Signoretti lancia lo scoop

Filippo Contri in compagnia di un’altra donna dopo il Grande Fratello: Lucia Orlando non si scompone

Riccardo Signoretti a Mattino 5 ha sganciato uno bomba su Filippo Contri. Il direttore del settimanale Nuovo ha rivelato in diretta di avere in mano uno scoop molto importante sull’ex gieffino. Il nuovo numero della rivista, che uscirà mercoledì prossimo, potrebbe mettere in crisi Lucia Orlando. Signoretti ha cercato, subito dopo, di cambiare discorso, ma Federica Panicucci ha pensato bene di tornare indietro e di chiedere al direttore di continuare il suo discorso. Il giornalista ha ammesso di avere in mano uno scoop molto forte. Signoretti ha voluto entrare nei dettagli: ci sarebbero delle foto che mostrerebbero un incontro tra Filippo e un’altra ragazza. In particolare, pare che l’ex gieffino sia stato fotograto in compagnia di un’altra donna. Ma non sarebbe esattamente questo ciò che potrebbe turbare Lucia, bensì alcuni gesti che si sarebbero scambiati i due. Pare che la ragazza si sia avvinghiata al collo di Filippo tutto il tempo. A questo punto, la Panicucci ha chiesto se le foto mostrano un bacio. E Signoretti ha affermato che potrebbe esserci stato.

Filippo Contri nei guai? Signoretti informa Lucia Orlando di essere in possesso delle prove

Signoretti ha chiesto a Lucia, presente in studio, se fosse a conoscenza di questo incontro. La Orlando ha subito risposto di no, prefendo il silenzio. La sua faccia, però, parlava chiaro. Infatti, l’ex gieffina è apparsa piuttosto turbata da questa affermazione e sicuramente non appena vedrà Filippo vorrà vederci chiaro. Contri pare si trovasse dietro le quinte, dunque Lucia potrà avere subito modo di chiarire la situazione. Per poter vedere le foto, dobbiamo però attendere il prossimo mercoledì, quando verrà pubblicato il nuovo numero. Intanto, Signoretti ci ha tenuto a specificare che questa donna non è una sconosciuta per Filippo e che si tratta sicuramente di un’amica.

Filippo Contri e Lucia Orlando felici a Pomeriggio 5, ma Signoretti sgancia una bomba

Pare che Filippo sia stato beccato con un’altra donna, con cui si sarebbe scambiato degli abbracci spinti. Sicuramente Lucia vorrà fare chiarezza. Intanto, i due a Pomeriggio 5 hanno dichiarato che la loro storia d’amore prosegue bene anche dopo la fine del reality. Ricordiamo che Filippo ha anche fatto un tatuaggio con il nome di Lucia sul piede, proprio in onore della sua esperienza al Grande Fratello.