La malattia di Filippo Bisciglia, il morbo di Pertphes: per un anno e mezzo non ha potuto muovere le gambe

Filippo Bisciglia ha parlato per la prima volta della malattia che lo ha colpito quando era solo un bambino e che ha cambiato, seppur in parte, la sua vita. Il conduttore di Temptation Island era affetto dal morbo di Perthes, una patologia che colpisce i bambini durante l’infanzia e porta, tra le tante cose, a zoppia, ridotta mobilità dell’anca e ad accorciamento dell’arto inferiore. “Quando ero piccolo ero affetto dal morbo di Perthes. Non fu un periodo bellissimo della mia vita” ha confidato Bisciglia a Uomini e Donne Magazine.

La malattia ha portato Bisciglia a non muovere le gambe per un lungo periodo di tempo: “Il morbo di Perthes è una malattia che causa una decalcificazione dell’anca e ti costringe a non camminare. Per un anno e mezzo, dai due anni in poi, non ho potuto muovere le gambe. Mi sentivo a disagio: una di quelle sensazioni che ti resta dentro per tutta la vita”.

Che malattia ha avuto Filippo Bisciglia e come è guarito

Com’è riuscito Filippo Bisciglia a sconfiggere il morbo di Perthes? All’epoca -a cavallo tra gli Anni Settanta e gli Anni Ottanta – l’unico trattamento era ricorrere alla chirurgia. Un intervento era però pericoloso e poteva rendere il presentatore zoppo a vita.

“Mia madre si affidò al Dottor Milella che stava sperimentando una nuova cura, molto più lunga, ma che mi avrebbe permesso di non rinunciare alle mia gambe. Grazie a lui sono diventato il primo bambino ad aver sconfitto il morbo di Perthes in questo modo. Fino all’inizio dell’adolescenza sono stato costretto ad andare tutte le settimane a fare i controlli” ha spiegato Filippo.

“Poi mia madre buttò tutte le foto che mi ritraevano dai due ai cinque anni. Di quel periodo non ricordo nulla, solo il viso di questo dottore e un grande neo che aveva vicino al naso”, ha aggiunto il concorrente di Tale e Quale Show.

Filippo Bisciglia: com’è cambiata la vita dopo il morbo di Perthes

Una volta guarito, Filippo Bisciglia ha cominciato a fare sport: il tennis è diventato il suo gioco preferito. “Da allora decisi che avrei dovuto dare il massimo in tutte le cose”, ha puntualizzato il fidanzato di Pamela Camassa. E a proposito di quest’ultima: la showgirl ha provato a contattare il dottor Milella per un incontro con Filippo, ma quando ha provato a rintracciarlo ha scoperto che il medico era ormai deceduto.