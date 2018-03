Filippa Lagerback, una protagonista della serie web Casa oltre, l’8 giugno dirà sì a Daniele Bossari. Ecco le nuove dichiarazioni sulla storia d’amore e sui preparativi per il matrimonio.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari, i segreti della loro storia d’amore

“C’è il lieto fine — precisa la “valletta” di Che tempo che fa al Corriere.it – è il coronamento di una lunga relazione, ma rappresenta anche un inizio, un nuovo inizio, quello di due persone che si scelgono ogni giorno, tutti i giorni…”.

È il segreto di un rapporto solido e felice? In parte. “Devi avere fortuna, pazienza e comprensione. Devi saper comunicare. Io e Daniele siamo due persone con idee diverse che decidono di evolversi insieme. Abbiamo personalità complesse: lui è buono, sensibile, curioso, attento, romantico. Un sognatore. Io sono più realistica e concreta. Lui si pone domande esistenziali, io mi chiedo come risolvere i problemi quotidiani: per esempio di chi prepara la cena. Senza dimenticare l’ironia: ridere, anche di noi stessi, ecco il vero segreto. Alla fine, comunque, ci completiamo”.

I primi momenti dell’innamoramento: “Quando ci siamo conosciuti viaggiavo parecchio, già da 10 anni per il mio lavoro da modella. Avevo perso la gioia per le piccole cose. Ecco, Daniele mi ha aperto gli occhi con la sua genuinità. Ha riacceso i miei sensi. Con lui ho ritrovato le emozioni forti”.

Filippa Lagerback e l’abito del matrimonio, quale sarà

Su Instagram Filippa ha postato tre disegni di abiti da sposa, firmati da Enzo Miccio. Nessuno dei modelli pubblicati è quello delle nozze.

“Ho fatto la prima prova e non voglio svelare nulla. Quando Enzo Miccio è venuto in trasmissione per scherzo mi ha proposto alcuni modelli e il bozzetto che ho scelto è un altro. Posso dire soltanto che è semplice, non stile bomboniera… non sarebbe nel mio mood”, dice la svedese.