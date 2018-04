La figlia di Bobby Solo, Veronica Satti: chi è la fidanzata Valentina

La figlia di Bobby Solo Veronica Satti lesbica: chi è la fidanzata Valentina

Chi è il grande amore di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo? La giovane Valentina! La concorrente del Grande Fratello è fidanzata da due anni con Valentina, una ragazza bruna romana, più precisamente di Santa Marinella, che vive da qualche tempo a Milano. La fidanzata di Veronica Satti è una studentessa di Scienze della Formazione, appassionata di musica rock, piercing e tatuaggi. Come confessato da Veronica, Bobby Solo non ha mai avuto il piacere di conoscere la fidanzata della figlia. Con grande rammarico della Satti, che non ha rapporti con il padre da tempo. Il motivo? Il cantante – dopo la separazione dalla madre di Veronica – ha deciso di prendere le distanze pure dalla figlia.

Il messaggio d’amore di Valentina prima dell’ingresso di Veronica al Grande Fratello

Prima dell’ingresso di Veronica Satti al Grande Fratello, Valentina ha condiviso un dolce post per la sua fidanzata. “Ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso e abbiamo preso la decisione di questa tua avventura insieme e fin da subito mi hai avuto dalla tua parte. Viviti questa tua esperienza nel migliore dei modi, non vedo l’ora di vederti (tanto sai che sono qui ad aspettarti). P.S. A presto, ma non troppo!”, ha scritto Valentina, condividendo una dolce foto con Veronica. Le due sono molto innamorate ma allo stesso tempo parecchie discrete, tanto che erano in pochi a sapere della loro relazione.

Chi è Veronica Satti: curiosità sulla figlia di Bobby Solo

Veronica Satti ha 28 anni e al momento non ha un’occupazione fissa. È la figlia di Bobby Solo e Mimma Foti, ex corista del cantante. È diventata nota per il suo rapporto burrascoso con il padre. Quando Veronica ha compiuto 14 anni, l’artista ha deciso di non vedere più la figlia. “All’inizio ho creduto che l’avesse fatto perché quel giorno avevo fatto i capricci, poi non ho saputo darmi altre spiegazioni. Gli ho chiesto molte volte il perché, ma lui non vuole parlarmi se non tramite avvocati”, ha raccontato Veronica.