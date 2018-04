Fedez sbotta: “Ecco perché io e Chiara pubblichiamo le foto di Leone”

Fedez e Chiara Ferragni duramente criticati per aver condiviso le foto del figlio Leone

Critiche per Fedez e Chiara Ferragni, dopo che hanno condiviso le foto del figlio Leone. Il rapper non ci sta e decide di sfogarsi attraverso delle Storie su Instagram. Il noto cantante si è mostrato sconvolto di fronte agli ultimi commenti sulla sua capacità genitoriale e quella di Chiara. Scendendo nel dettaglio, è stato molto criticato il loro comportamento, per aver condiviso diverse foto del bambino, ancora neonato. Per tanti, i due personaggi noti dovrebbero tenere più riservata l’immagine del figlio, Leone. Ma Fedez non è d’accordo e non riesce ad accettare di essere duramente criticato su questo tema. Il rapper non trova giusto il comportamento di alcuni giornalisti, che secondo lui dovrebbero concentrarsi su altri argomenti. Proprio in questo caso Fedez rivela che vi sono altri personaggi noti che condividono foto dei loro figli. Dunque, non sono la prima coppia a pubblicare le immagini dei loro bambini. Inoltre, Fedez dichiara che la loro scelta è dipesa dal fatto che vogliono condividere la loro emozione in questo periodo così felice. Il rapper, inoltre, ammette che suo figlio sarebbe stato comunque esposto al pubblico, anche se loro avessero scelto di non pubblicare sue foto. Questa è una parentesi di vita che ha portato a Fedez e Chiara tanta felicità e gioia.

Fedez risponde alle accuse e spiega il motivo per cui condivide le foto di Leone

Fedez inizia i video su Instagram parlando di qualche giornalista che li ha duramente criticati: “Dice che dovremmo mettere in discussione la nostra capacità genitoriale per aver pubblicato le foto di nostro figlio”. Ed ecco che il fidanzato di Chiara Ferragni decide di rivelare il vero motivo per cui condividono le foto di Leone sui social. “La questione è molto più semplice si sta condividendo il momento più bello della nostra vita, esattamente come farebbe qualsiasi famiglia della nostra generazione”. Fedez ci tiene anche a ricordare le complicazioni che ci sono state durante la gravidanza. Chiara è riuscita ad affrontare questa fase grazie anche al pubblico che l’ha sostenuta sui social.

Chiara e Fedez stanno vivendo un momento felice

“Se si vuole cercare del marcio in tutto, lo si trova anche forzatamente”. Fedez è chiaramente infastidito per quanto detto negli ultimi giorni. Nonostante questo, rivela che sia a lui che a Chiara poco importa di ciò che pensano certe persone. Il rapper ammette che preferisce ad essere lui a condividere le foto del proprio bambino e non un paparazzo.