Fedez riprende per sbaglio Chiara Ferragni in intimo: lei s’infuria, lui cancella il video (ma ormai è sul web) e si scusa

Stavolta Fedez si è lasciato prendere un po’ troppo la mano ‘digital’ e ha combinato un piccolo guaio, tanto da scatenare la rabbia della sua Chiara Ferragni. Il rapper milanese senza accorgersi ha postato su Instagram un video mentre stava facendo delle coccole a Matilda, il cane della coppia. Peccato che a finire nel filmato social è stata anche la sua futura sposa che stava distesa sul letto con un vestitino corto sotto cui si è intravisto l’intimo. Morale della favola? La fashion blogger più famosa d’Italia si è infuriata, Federico ha cancellato il video dal web (ma ormai la frittata era fatta e tuttora circola sulla rete) e ha pubblicato una seconda Stories scusandosi e pregando i fan di non divulgare il filmato.

Chiara e le mutandine, Fedez si scusa: “Ho caricato una storia che non avrei dovuto caricare, ma non me ne sono accorto”

“Ho caricato una storia che non avrei dovuto caricare, ma non me ne sono accorto” fa sapere Fedez nel secondo video, quello riparatore, in cui campeggia la scritta ‘Amore scusa’. Il rapper confessa poi che la sua dolce metà non ha preso un granché bene la questione: “In questo momento Chiara è inc…ta con me”. Da qui l’appello ai fan a non divulgare il filmato: “Se mi volete bene non ricaricate la storia che ho cancellato…”. Sarà ascoltato il suo desiderio? Difficile (In questa sede però sì). Lui stesso non è molto positivo a riguardo: “So che non ha senso dirlo ma… amore (riferito a Chiara, ndr) come vedi mi sto prodigando per evitare il peggio”.

Chiara Ferragni, ancora problemi con gli slip dopo il post dei giorni scorsi

Chiara, nuovo problema per gli slip. E sì, perché soltanto pochi giorni fa la blogger di Cremona era finita al centro di una polemica social per aver postato uno scatto giudicato da alcuni follower fuori luogo. Nella fattispecie la Ferragni aveva pubblicato una foto in cui indossava un vestito dalle abbondanti trasparenze (alcuni dicono addirittura senza slip, qui la foto e la polemica scaturita) provocando una cascata di commenti: tante lodi, ma anche tante critiche. A dirla tutta la foto incriminata è dello scorso anno (ma è stata ripostata nei giorni scorsi), ma alcuni seguaci non hanno esitato a scagliarsi su di lei.