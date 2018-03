Fedez e Chiara mettono in affitto l’attico di Milano a 9mila euro al mese

Fedez e Chiara Ferragni dopo la nascita di Leone la casa in Milano messa in affitto

Fedez mette in affitto la casa di Milano, è questa la notizia che lancia il sito 361Magazine. Stando a quanto riporta il portale, con la nascita del piccolo Leone, Chiara Ferragni e il rapper avrebbero scelto di cambiare casa e trovarne una adatta alla loro famiglia. L’annuncio è comparso nelle ultime ore sul sito Idealista, dove è possibile notare le foto che corrispondono esattamente all’attico in cui viveva Fedez a Milano. I due neo genitori stanno, dunque, pensando ad una nuova dimora per crescere il loro bambino. Una scelta che è stata presa anche per la città di Los Angeles. Infatti, in questi ultimi giorni è stato possibile notare Chiara e Fedez alla ricerca di una nuova casa negli Stati Uniti. La nascita di Leone ha portato i due a trovare una soluzione più adatta alla crescita di Leone. La casa del noto cantante è stata messa in affitto a 9mila euro al mese. Ma non solo: ci sono anche mille euro mensili di spese condominiali.

Fedez lascia il suo attico a Milano: i dettagli sulla casa del rapper in affitto

La vita di Fedez e Chiara Ferragni è piena di amore, grazie all’arrivo di Leone. Sui social è possibile notare come i due neogenitori siano felici della nascita del bambino, attraverso le molteplici foto che stanno condividendo. Ed è proprio per lui che ora sono alla ricerca di una nuova casa, non solo a Los Angeles ma anche a Milano. Il cantante ha appunto messo in affitto la sua abitazione nel capoluogo lombardo, acquistata lo scorso 2016. Qui, negli ultimi mesi, viveva anche Chiara. Ma ora sembra che l’arrivo di Leone li abbia portati a prendere questa decisione. Secondo quanto recita l’annuncio su Idealista l’appartamento si trova al 13esimo e 14esimo piano ed è di 270mq. Attraverso varie foto condivise in questi anni dal rapper molti hanno notato l’incredibile panorama che si può ammirare dall’abitazione.

Chiara e Fedez pronti a lasciare la casa di Milano: i dettagli dell’attico

Dunque, chi ha intenzione di prendere in affitto un attico nella città di Milano non può non prendere in considerazione quello di Fedez. Sicuramente saranno molte le richieste che giungeranno su Idealista. Intanto, il portale ricorda che l’abitazione “gode di assoluta privacy e si sviluppa su due livelli”. Non mancano le aree fitness, il terrazzo, la sauna e molto altro. Le grandi vetrate riescono a donare all’intera casa un ambiente molto luminoso.