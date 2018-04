Quando si sposano Chiara Ferragni e Fedez? Svelati i primi dettagli sulla data delle nozze

Chiara Ferragni e Fedez sono probabilmente una delle coppie più amate e seguite dagli utenti sui social. La loro vita e i loro successi vengono sempre condivisi dai due che, anche su questo continuo contatto con i propri fan, hanno praticamente costruito la loro fortuna. A coronare il loro sogno d’amore è arrivato anche Leone, il loro primo figlio nato a Marzo, il giorno della festa del papà. Quello che continua ad attirare l’attenzione dei più curiosi, però, sono le nozze di Chiara Ferragni e Fedez. I dettagli relativi al loro matrimonio sono fino ad ora rimasti top secret e poco è trapelato sui giornali e siti di gossip al riguardo. A lanciare un primo scoop sulla data delle loro nozze, tuttavia, c’ha pensato Chi nel suo ultimo numero.

Chiara Ferragni e Fedez: ecco quando si celebreranno le nozze

Stando a quanto riportato nella rubrica “Chicche di Gossip” di Chi, Chiara Ferragni e Fedez dovrebbero sposarsi verso la fine di questa estate. Come si legge nel settimanale, infatti, “Le nozze dell’anno, almeno in Italia, prendono forma. Chiara Ferragni e il rapper Fedez, neogenitori del piccolo Leone, stanno iniziando ad organizzare il loro matrimonio che avverrò verso la fine dell’estate. Il primo passo è stato scegliere la wedding planner. I due hanno deciso di affidarsi ad Alessandra Grillo, una delle professioniste più amate dai VIP che convolano a nozze”.

Chiara Ferragni e Fedez genitori per la prima volta: l’emozione per l’arrivo di Leone e la polemica sui social

Sui propri profili social Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso anche la grande emozione provata nel diventare genitori per la prima volta. Le foto pubblicate e le immagini e i video condivisi dalla coppia, tuttavia, hanno recentemente sollevato una polemica a cui, Fedez, ha deciso di rispondere esponendo il proprio punto di vista: “Dovremmo mettere in discussione la nostra capacità genitoriale per aver pubblicato le foto di nostro figlio. La questione è molto più semplice, si sta condividendo il momento più bello della nostra vita, esattamente come farebbe qualsiasi famiglia della nostra generazione”.