Fedez e Chiara Ferragni: è nato in anticipo il figlio Leone

È nato il figlio di Fedez e Chiara Ferragni

Fiocco azzurro per Fedez e Chiara Ferragni: è nato il piccolo Leone! L’annuncio è stato dato da Dagospia, visto che i neo genitori sono assenti da qualche giorno sui rispettivi profili social. Il bambino è arrivato prima del previsto: il parto era stato fissato al 7 aprile ma a causa di alcune complicanze della gravidanza il piccolo è nato in anticipo. The Blonde Salad ha avuto prima problemi con la placenta invecchiata, poi con il liquido amniotico. Per fortuna durante il parto ha potuto contare sulla presenza della madre, la scrittrice Marina Di Guardo, e sui genitori del rapper, arrivati a Los Angeles di recente. Fedez e Chiara hanno scelto di far nascere il bambino negli Stati Uniti per dare subito al piccolo la doppia cittadinanza.

L’annuncio di Dagospia sulla nascita di Leone

“Leone Lucia, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, è nato all’ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles, quello di Beyoncé. Il pupo doveva nascere ad aprile ma per complicazioni della gravidanza la futura mamma aveva già annunciato che sarebbe nato prima…” si legge sul sito di Dagospia. Perché Fedez e Chiara Ferragni hanno chiamato il figlio Leone? La scelta è stata casuale, come rivelato dal giudice di X Factor: “Il nome Leone non mi piaceva, ma il giorno del mio compleanno insieme a Mika e Manuel Agnelli ho aperto a caso il libro dei nomi ed è uscito proprio LEONE“. Oltre al cognome del padre – Lucia – il bambino porterà anche quello della madre.