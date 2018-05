Federico Mastrostefano e Pamela Compagnucci: il nuovo rapporto dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne: in che rapporti sono rimasti Federico Mastrostefano e Pamela Compagnucci

Impossibile dimenticare la storia d’amore tra Federico Mastrostefano e Pamela Compagnucci a Uomini e Donne. Quello del nuotatore è stato uno dei Troni più lunghi del programma di Maria De Filippi. Ma dopo la tanto agognata scelta, la storia d’amore tra Federico e Pamela non è durata più di un anno. Ed è addirittura finita in malo modo, durante una puntata dell’Isola dei Famosi, reality show al quale hanno partecipato sia l’ex tronista sia l’ex corteggiatrice. In che rapporti sono oggi Mastrostefano e la Compagnucci? Contrariamente a quanto si possa pensare, i due ex fidanzati sono ancora amici e Federico ha addirittura conosciuto il nuovo compagno di Pamela.

“Siamo in ottimi rapporti e l’amicizia è rimasta. Sono stato anche a cena da lei e dal suo compagno Alberto, con cui ha avuto un figlio” ha confidato Federico Mastrostefano a Uomini e Donne Magazine. Il ragazzo ha aggiunto a proposito della storia con Pamela Compagnucci: “Per 4 o 5 mesi ho pensato che fosse la donna giusta. Poi, con la convivenza, le cose hanno cominciato a non funzionare. All’Isola mi ritrovai a riflettere sul nostro rapporto: non vivevamo una storia facile avendo due caratteri molto diversi, lei molto impulsiva e io più tranquillo. In Nicaragua ho capito che dovevo chiudere perché ci trascinavamo da tempo: rifarei tutto quello che ho fatto, anche lasciarla in diretta tv”.

La nuova vita di Federico e Pamela dopo Uomini e Donne

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi e la fine della storia d’amore con Pamela, Federico Mastrostefano ha abbandonato il mondo della televisione. È tornato a fare l’istruttore di nuoto e fitness in acqua. Attualmente è single: ha da poco chiuso, dopo sei anni, una storia d’amore con una ragazza italo-inglese.

Pamela, invece, si è dedicata alla famiglia: è felice accanto al compagno Alberto e al figlio Simone, nato nel dicembre del 2016. La Compagnucci, come rivelato in una recente intervista, spera di rientrare nel mondo dello spettacolo con qualche interessante proposta.