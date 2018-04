Federica Panicucci piange a Verissimo per il padre: anche Silvia in lacrime

Federica Panicucci e Silvia Toffanin piangono a Verissimo per la morte del padre della conduttrice di Mattino 5

Federica Panicucci è tornata a Verissimo. A due anni dall’ultima intervista, la conduttrice di Mattino 5 è stata ospite di Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista la Panicucci ha parlato a lungo del padre morto lo scorso anno a causa di una brutta malattia. Un tasto ancora dolente per Federica, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Il suo racconto ha emozionato il pubblico ma soprattutto Silvia Toffanin che, tra una domanda e un’altra, non ha nascosto i suoi occhi lucidi. Poco prima di finire l’intervista, la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha abbracciato forte la collega, mostrando tutta la propria sensibilità e vicinanza.

Il padre di Federica Panicucci è morto di tumore

“Gli ultimi due anni sono stati molto impegnativi per me, ho subito dei cambiamenti radicali tra i quali la morte di mio padre” ha raccontato Federica Panicucci a Verissimo. Il padre è scomparso a settembre 2016: l’uomo non è riuscito a sconfiggere un tumore maligno che non gli ha lasciato scampo. “Mio padre era un uomo straordinario. Mi manca ogni giorno, penso a lui sempre. Ho ancora voglia di chiamarlo per raccontargli le novità della mia vita” ha confidato la Panicucci alla Toffanin. “Non credo supererò mai questa cosa. L’ho perso in tre mesi: mi avevano detto che aveva altri sette, otto mesi di vita, invece la cosa è stata velocissima” ha aggiunto Federica.

Federica Panicucci in lacrime per il genitore scomparso

“Prima di morire ci siamo detti tutto. Almeno questo mi consola” ha concluso Federica Panicucci, che è stata abbracciata da Silvia Toffanin. Subito dopo è entrato in studio Marco Bacini, il nuovo fidanzato della Panicucci. “È un uomo fuori dal comune” ha fatto sapere Federica, che ha due figli avuti dall‘ex marito Mario Fargetta.