Vuoi scommettere?, Federica Panicucci mostra i capelli corti: ma è una parrucca!

Ospite a Vuoi scommettere?, Federica Panicucci si diverte con Michelle Hunziker e i suoi ospiti. La padrona di casa invita la conduttrice di Mattino 5 ad indossare una parrucca e lei lo fa. Il risultato? Forse è la primissima volta che la presentatrice di Canale5 compare sul piccolo schermo con capelli decisamente troppo…corti! Poco dopo, la presentatrice Mediaset si fa anche un selfie “da postare in diretta” (anche se il programma è registrato), condividendo il momento foto con la stessa Hunziker, Stefano De Martino (che scherza dandole della “Maurisa Laurito” per il singolare hair style), Gerry Scotti e Andrea Pucci. Qualche istante prima, la Panicucci parla sempre dei suoi biondi capelli, stavolta di quelli veri, e di come se ne prende cura ogni giorno. “Erano chilometrici e faccio fatica a tagliarli“, dice, salvo poi precisare: “li curo e li pettino” e “li ho sempre avuti così lunghi“.

Federica Panicucci, il retroscena su Mattino 5 rivelato in TV

Ma Vuoi scommettere?, l’ospite Federica Panicucci arriva in studio con un abito di colore rosa che ricorda la forma di una sirena. Per prima cosa, Michelle Hunziker le chiede come abbia fatta per l’ospitata visto che, ogni giorno, si alza ad orari impossibili per condurre le varie puntate di Mattino 5. “Sono nove anni che ti svegli alle 4. Penso sempre: ‘Fede è già al trucco‘”, dice la padrona di casa. E questa è la replica della Panicucci: “Non mi sento sola, perché milioni di italiani si svegliano alle 5.30. Il lavoro mi piace tantissimo. Se esco con le amiche la sera? No, non posso“.

Dalla Hunziker la Panicucci vince con chi gioca col fuoco

In puntata la Panicucci vince pure la scommessa di tre aitanti ragazzi circensi che, in poco tempo, riescono a far scoppiare pop corn, alimentando il fuoco con delle torce tra sputi professionali e liquido infiammabile. Insomma, sembra proprio che dalla Hunziker la conduttrice di Mattino 5 vinca con chi gioca col fuoco.