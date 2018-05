Luxuria su Favoloso: “Abbiamo il diritto di sapere cos’ha scritto sulla maglietta”

GF 2018: Vladimir Luxuria chiede di conoscere il significato della “scritta sessista” che ha portato alla squalifica di Favoloso

Con queste parole, Vladimir Luxuria chiede di conoscere il significato della “scritta sessista” che ha portato Luigi Favoloso ad essere squalificato dal Grande Fratello 2018. “Abbiamo il diritto – scrive ‘Vlady’ su Twitter – di sapere cosa ha scritto sulla maglietta Luigi (poco) Favoloso altrimenti può addirittura passare per vittima…“. Questo il commento dell’ex politica, in merito alla squalifica del concorrente avvenuta nella quinta puntata del reality. In queste parole, c’è chi legge una richiesta di trasparenza nei confronti dei telespettatori che seguono il programma di Canale5. Chi, invece, tali dichiarazioni le interpreta come una presa di posizione verso la trasmissione e l’ex partecipante. Intanto, sui social si è diffusa l’indiscrezione, non verificata, che sulla maglietta contestata ci fosse la presunta scritta “torna in cucina” o “Selvaggia su…a“. Quest’ultima frase è riportata anche da Trash Italiano, sito che sembra associarla “a Selvaggia Lucarelli“,”con cui Favoloso sarebbe in conflitto da tempo“.

Luigi Favoloso: al Grande Fratello 2018 le scuse per aver indossato una maglietta con “scritta sessista”

Pur accusando Luigi Favoloso di aver indossato una maglietta con sopra una scritta sessista, a quanto pare la produzione di Grande Fratello 2018 ha ritenuto opportuno procedere con la squalifica del concorrente senza rendere noto il significato della frase contestata. In TV, infatti, il contenuto della scritta non è stato esplicitato né si è lasciato intendere. “Io vieto a chiunque – ha detto la conduttrice, rivolgendosi ai concorrenti del reality – di raccontare questa scritta sessista perché è come fosse una bestemmia“. E da squalificato, il concorrente ha così fatto sapere: “Chiedo scusa, mi assumo le mie responsabilità“, ha detto Favoloso, anche affermando che “quella frase non è rivolta alle donne, ma a una in particolare“. Queste tutte le news del caso.

Chi è Favoloso, concorrente squalificato dal GF 15

Entrato nella Casa di GF 15 dallo scorso 17 aprile 2018, Favoloso è stato squalificato nella puntata del reality in onda martedì 15 maggio. Diventato noto per essere il fidanzato di Nina Moric, nella vita di tutti i giorni è anche un imprenditore napoletano di 30 anni (questa la sua età) che come lavoro fa il “digital manager”.

Luigi Favoloso, per protestare per la mancanza di sigarette, ha preso una maglietta bianca e con un rossetto ha scritto una frase sessista, indossandola. Luigi Favoloso avrebbe scritto:"SELVAGGIA SUCA". #GF15 #luigifavoloso #STOPGF15 — Sentiero Verde (@SoundOfRain93) May 15, 2018

Mio padre è nella redazione del Grande Fratello e mi ha detto che Favoloso sulla maglia ha scritto “torna in cucina” #GF15 — . (@_Releo) May 15, 2018