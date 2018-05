Luigi Favoloso si prende gioco di Aida Nizar: il concorrende del GF è convinto che il pubblico voterà per eliminare la spagnola

Luigi Favoloso è stato sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello. Di lui nel bene e nel male si è molto parlato in queste settimane anche se, ad onor del vero, questo potrebbe non giocare a favore del concorrente questa sera. Il fidanzato di Nina Moric, infatti, è stato spesso molto criticato per il suo modo di fare, secondo alcuni telespettatori a volte violento e poco rispettoso. A far discutere molto, inoltre, è stato anche l’atteggiamento avuto nei confronti di Aida Nizar, la concorrente spagnola messa insieme a lui in nomination la scorsa settimana. Chi uscirà stasera dalla Casa del GF? Ebbene, Luigi Favoloso sembrerebbe non avere dubbi al riguardo: secondo lui sarà Aida Nizar la prossima concorrente a lasciare il reality.

Grande Fratello, Luigi Favoloso ad Aida Nizar: “Sei pronta ad andare in studio?”

A mettere in cattiva luce Luigi Favoloso nelle scorse settimane sarebbero state anche alcune battute poco velate fatte da quest’ultimo nei confronti di Aida. Il rimprovero di Barbara d’Urso, però, non sembrerebbe essere bastato al concorrente del GF che, anche questa settimana, non ha certo risparmiato critiche alla Nizar. Pochi minuti fa, inoltre, lo stesso rivolgendosi ad Aida, anche se ironicamente, ha chiaramente palesato quella che sembrerebbe essere una sua convinzione. “Sei carica Aì?” ha infatti prima detto Favoloso in tono canzonatorio alla concorrente “Sei pronta ad andare in studio?”. Secondo Luigi quindi il pubblico farà uscire Aida dalla Casa stasera. Avrà ragione?

Grande Fratello 15: anticipazioni puntata martedì 8 maggio

Una dei momenti più attesi della puntata di questa sera è sicuramente l’incontro tra Patrizia Bonetti, Luigi Favoloso e Mariana Falace. Il Grande Fratello, infatti, pare che farà entrare l’ex gieffina nella Casa durante la diretta, questo per permetterle di avere una volta un faccia a faccia con la sua amica rimasta all’interno del reality.