Grande Fratello 15, Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti a letto insieme? La verità di Danilo negata dal fidanzato di Nina Moric

Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti hanno consumato al GF? I due concorrenti, che stanno trascorrendo sempre più tempo insieme in questi giorni, la scorsa notte hanno dormito insieme e, secondo Danilo, avrebbero avuto anche un rapporto. Il romano, infatti, avrebbe chiesto al fidanzato di Nina Moric di confermare quanto da lui visto in camera da letto ma la reazione di quest’ultimo non è stata proprio delle più serene. Favoloso, infatti, ha negato categoricamente ogni suo coinvolgimento di tipo fisico con Patrizia, rispondendo a Danilo per le rime. Luigi ha allora accusato Aquino di aver tirato fuori la questione solo per metterlo in cattiva luce e i due, inevitabilmente, sono finiti a discutere animatamente.

Danilo Aquino contro Luigi Favoloso al GF: “Ti ho sgamato”

Quando Danilo ha chiesto a Luigi Favoloso se con Patrizia ci fosse stato qualcosa nella notte il fidanzato della Moric è stato categorico. Lui e la Bonetti non avrebbero consumato e chi afferma il contrario, di fatto, lo fa solo per alimentare un pettegolezzo senza fondamento, dicendo quindi una bugia. Riguardo Danilo, nello specifico, Favoloso ha detto: “Ha cercato di ingigantire la situazione facendomi passare per quello che non sono”. Luigi poi, litigando col romano, ha urlato a quest’ultimo: “Sei cattivo Danì”.

Luigi Favoloso sbotta contro Danilo al Grande Fratello: la reazione del concorrente romano

Da Luigi Favoloso Danilo si è difeso comunque senza colpo ferire. Come mostrato durante il day time di oggi, infatti, il romano non è certo rimasto in silenzio.“Magari ti ho sgamato!” ha infatti risposto Aquino “Guarda che quello che sta giocando non sono io sei tu […] sei tu che pensi che la gente sia stupida, ti senti giudicato perché hai la coscienza sporca”.