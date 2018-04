Favoloso e Patrizia dormono insieme al GF: i due molto vicini nella notte

Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini: il fidanzato di Nina Moric passa la notte con un’altra donna al GF 15

Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sono sempre più complici e vicini nella Casa del Grande Fratello. I due concorrenti continuano a cercarsi e a trascorrere sempre più tempo insieme e questo, como mostrato oggi durante il day time, sta letteralmente mandando in confusione il fidanzato della Moric. Quest’ultimo infatti, pur avendo provato più volte a prendere le distanze da Patrizia, ieri ha ceduto e, nella notte, ha condiviso il letto con la ragazza che gli ha fatto perdere la testa. Lui e la Bonetti hanno dormito insieme e, anche se non c’è stato alcun rapporto, hanno passato tutta la notte vicinissimi e abbracciati.

Patrizia Bonetti e Favoloso dormono insieme al GF: Luigi sempre più confuso vuole prima chiarire con Nina Moric

La vicinanza a Patrizia Bonetti, però, non ha fatto dimenticare Nina Moric a Luigi. Favoloso, infatti, nella Casa ha più volte ribadito il desiderio di voler incontrare la sua fidanzata, proprio per chiarire a quest’ultima la sua posizione e i suoi sentimenti. Il loro rapporto, stando a quanto da lui dichiarato in questi giorni, sarebbe già in crisi da diverso tempo ma lui, comunque, di iniziare una storia con Patrizia non se la sente (non senza aver prima parlato con Nina). Il motivo? Una questione di rispetto secondo Favoloso, questo adesso lo starebbe trattenendo dall’esporsi troppo con la Bonetti.

Luigi Favoloso sempre più vicino a Patrizia: il messaggio di Nina Moric

Mentre il pubblico del GF 15 guardava con attenzione l’evolversi del rapporto tra Luigi Favoloso e Nina c’era chi, contemporaneamente, teneva d’occhio i profili social di Nina Moric. Se la showgirl avrebbe avuto qualcosa da ridire avrebbe probabilmente usato il suo Instagram o Facebook per farlo, e così di fatto è stato. Qualche giorno fa, infatti, con un post di risposta ad un utente, l’ex di Corona ha detto di essere sconvolta e di non riconoscere più il suo fidanzato. Sul suo eventuale ingresso nella Casa, tuttavia, niente è stato detto fino ad ora ma, a giudicare dagli ultimi indizi dati da Barbara, è probabile che questo accada proprio nella prossima puntata.