Favoloso fa un passo indietro al GF: Patrizia? “Devo andare da Nina”

Luigi Favoloso al Grande Fratello: Patrizia? È Nina Moric è la prima persona che vuole vedere una volta uscito dalla Casa

Quella di Luigi Favoloso e Nina Moric sembrava una storia chiusa per sempre, questo almeno era emerso durante la puntata del Grande Fratello di lunedì scorso. Oggi, però, alcune confessioni del concorrente del GF hanno spunto alcuni telespettatori a chiedersi: ma è davvero finita tra lui e la Moric? Favoloso infatti, come mostrato durante il day time, ha più volte ribadito di aver voglia di rivedere quella che ormai è la sua ex una volta uscito dal reality. Lui continua ad essere molto preso e interessato a Patrizia Bonetti ma, di fatto, pare che la gieffina non sia la prima persona che vuole incontrare una volta fuori dalla Casa. Il motivo? Prima ha bisogno di chiarire una volta per tutti con Nina.

Luigi Favoloso, i dubbi su Patrizia Bonetti al Grande Fratello: in Casa la discussione su Gianluca Vacchi

A far vacillare le sicurezze di Luigi Favoloso nei confronti di Patrizia Bonetti, poi, sarebbero state alcune frasi dette da Patrizia Bonetti prima della sua uscita dal GF. A quanto pare la ragazza avrebbe detto ai concorrenti rimasti in Casa di pensare ancora al suo ex Gianluca Vacchi. Quest’ultimo nello specifico, stando a quanto dichiarato da Matteo Gentili, sarebbe stato definito da Patrizia “L’uomo della sua vita”, la persona con cui la stessa vorrebbe fare un figlio. Questo, di fatto, è allora bastato per mandare in crisi Luigi Favoloso che, davanti agli altri inquilini prima e nel confessionale poi, ha iniziato a farsi qualche domanda in più sulla Bonetti.

Luigi Favoloso in crisi al GF: Patrizia? “Se ha finto sarebbe un’attrice da Oscar”

La versione di Matte Gentili è stata poi confermata anche dagli altri concorrenti. Patrizia dunque avrebbe parlato più e più volte di Gianluca Vacchi nella Casa. I ragazzi e le ragazze, però, cercando di far ragionare Luigi hanno poi esortato quest’ultimo a non farsi troppe paranoie. “Se a lei sono piaciute queste persone non posso piacerle io” ha però affermato in confessionale Favoloso confuso. “Se ha finto o se avesse finto” ha aggiunto però poi lo stesso “Sarebbe un’attrice da Oscar”.