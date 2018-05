Favoloso pensa a Nina Moric: la dichiarazione d’amore al Grande Fratello

Grande Fratello, l’appello di Luigi Favoloso a Nina Moric: il concorrente pentito pensa ancora alla sua fidanzata

La storia d’amore tra Luigi Favoloso e Nina Moric continua a tenere attaccati allo schermo gli appassionati di gossip. La showgirl, anche se ha dichiarato di voler chiudere con il concorrente del GF, è diventata il pensiero fisso di Favoloso nella Casa. Dopo l’uscita di Patrizia Bonetti dal reality, infatti, Luigi ha dichiarato di avere un solo ed unico interesse al momento: quello di chiarire con la Moric dopo il Grande Fratello. In un confessionale, inoltre, Favoloso si è adesso lasciato andare altre dichiarazioni importanti su Nina, facendo credere a tutti di non volere altre donne nella sua vita se non lei.

Luigi Favoloso al Grande Fratello: Nina Moric? “Io la amo più della mia vita”

Oggi durante il day time il Grande Fratello ha mostrato per la prima volta un Luigi Favoloso fortemente provato e malinconico. Il motivo di questo suo malessere sembrerebbe essere proprio lei, Nina Moric. “Io la amo più della mia vita” ha dichiarato Favoloso “Senza di lei non vado avanti”. L’idea che tra di loro due possa essere tutto finito, inoltre, lo fa stare molto male e questo, quindi, lo ha portato ad una conclusione: pur di riconquistare la fiducia di Nina sarebbe disposto a tutto. “Ci posso mettere il resto della mia vita” ha infatti ribadito lui “Io vivrò per provare a riconquistarla”.