Tra Favoloso e Nina Moric è davvero finita per sempre? A Pomeriggio parla la sorella di Luigi

La storia d’amore tra Luigi Favoloso e Nina Moric potrebbe non essere ancora giunta al capolinea. A sostenerlo è stata oggi proprio la sorella di lui. Ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, infatti, la ragazza ha detto che le cose tra il fratello e l’ex cognata potrebbero sistemarsi dopo il reality. Patrizia Bonetti e Mariana secondo quest’ultima sarebbero dunque solo delle distrazioni. Nina d’altronde ha lasciato Favoloso in diretta, senza guardarlo negli occhi o incontrarlo, e questo alla fine potrebbe davvero fare la differenza. Sul sentimento che ancora oggi legherebbe Favoloso e Nina Moric quindi la sorella di Luigi sembrerebbe non avere dubbi.

Luigi Favoloso e Nina Moric, parla la sorella del concorrente del GF: “Quando si incontreranno potrebbero cambiare le cose”

Secondo la sorella di Luigi Favoloso, anche se gli ultimi eventi potrebbero far pensare il contrario, l’amore tra il fratello e Nina Moric potrebbe di nuovo tornare a trionfare dopo il Grande Fratello. “Quando si incontreranno potrebbero cambiare le cose” ha detto la sorella di Favoloso a Pomeriggio Cinque. “Fino a quando non si guarderanno negli occhi io penso che non possiamo parlare” ha aggiunto poi la stessa, ribadendo in questo modo di essere fiduciosa su un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Luigi Favoloso sempre più vicino a Mariana: il confronto con Patrizia Bonetti al Grande Fratello

Dopo Patrizia un’altra donna sembrerebbe starsi legando sempre di più a Luigi Favoloso al Grande Fratello. Si tratta nello specifico di Mariana, la concorrente tanto criticata dal pubblico per aver fatto il doppio gioco alle spalle della Bonetti. Una volta uscita dal gioco, però, quest’ultima ha avuto modo di rivedere con i propri occhi quanto successo. Proprio per questo motivo Patrizia Bonetti entrerà nella Casa, per avere una volta per tutte un faccia a faccia con Mariana e Luigi.