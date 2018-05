Mariana Falace dopo lo scontro con Patrizia Bonetti si difende al Grande Fratello: l’opinione degli altri concorrenti della Casa

Mariana Falace, dopo martedì, al Grande Fratello è più volte tornata a parlare dello scontro in diretta con Patrizia Bonetti. La ragazza, nello specifico, ha voluto chiarire la sua posizione con i concorrenti in Casa che, a tal proposito, sembrano avere tutti opinioni molto diverse. Secondo alcuni di loro, infatti, Mariana avrebbe fatto bene a fare il suo gioco con Patrizia mentre per altri, invece, la sua sarebbe stata una scorrettezza. Tra quelli che non hanno visto di buon occhio il gesto fatto dalla Falace c’è, ovviamente, Luigi Favoloso. Quest’ultimo, rimasto molto legato a Patrizia Bonetti anche dopo la sua uscita, ha infatti preso le difese della sua amica, scagliandosi ancora una volta contro Mariana.

Mariana Falace contro Luigi Favoloso al GF: “Sei un provocatore!”

“Io non sono stata falsa, io ho il diritto di entrare lì dentro(nel confessionale ndr) e di non dire niente fuori” ha detto Mariana a tavola cercando di spiegare ai ragazzi i motivi che l’avrebbero spinta a nascondere la sua nomination a Patrizia. “Ho fatto il mio gioco ho sbagliato solo a non dirvelo” ha aggiunto poi la stessa. Le sue affermazioni però non hanno molto convinto Luigi Favoloso che, sentendola parlare, ha iniziato a inveire contro la concorrente. Mariana, allora, stanca dell’atteggiamento di Favoloso ha urlato a quest’ultimo: “Io sarò falsa ma tu sei un provocatore di liti e ieri sei uscito fuori”.

Patrizia Bonetti incontra Mariana Falace al Grande Fratello: “Gatta morta”

Una delle accuse fatte da Patrizia a Mariana martedì sera ha avuto come oggetto l’atteggiamento di quest’ultima nei confronti di Luigi Favoloso. “Ti ha visto tutta Italia, tutti sanno quello che hai fatto…” ha infatti detto in diretta la Bonetti “Sei una persona disgustosa… Non sono io la gatta morta che si struscia a Luigi”.