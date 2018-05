Favoloso insulta Mariana e Alberto al GF : la nuova coppia non piace

Luigi Favoloso contro Mariana e Alberto: la nuova coppia nata al Grande Fratello non piace al concorrente

Mariana Falace e Alberto Mezzetti sono sempre più vicini al Grande Fratello ma il loro feeling, tuttavia, sembrerebbe non convincere particolarmente i concorrenti della Casa. Tra questi, in particolare, spicca Luigi Favoloso che, fino a qualche giorno fa, molto aveva legato con la Falace. Come mostrato oggi durante il day time, infatti, il fidanzato di Nina Moric sembrerebbe non tollerare, per motivi diversi, né Alberto né Mariana. Secondo Favoloso, nello specifico, Tarzan sarebbe bello ma poco sveglio e, per questo motivo, dovrebbe imparare a stare un po’ più zitto risparmiandosi certe uscite.

Luigi Favoloso: Alberto e Mariana? “I biondi sono stupidi e in casa ce ne hanno messi due”

La complicità improvvisa nata tra Mariana e Alberto sembrerebbe stare infastidendo molto Favoloso che, in confessionale, ha dichiarato di aver lasciato il giardino perché considerava “Patetica” la scena dei due insieme. Parlando poi di Tarzan, inoltre, Luigi ha affermato: “Il suo corpo rispetto alla sua personalità è una perla ad un porco”. Lui e Mariana insieme? Alla coppia il fidanzato della Moric non ha certo riservato sconti. Riferendosi a Mariana e Alberto, infatti, Favoloso ha dichiarato: “Lo dicono sempre che i biondi sono stupidi e in casa ce ne hanno messi due”.

Mariana contro Favoloso: lo scontro tra i due concorrenti del GF continua

Tra Mariana e Favoloso le cose non sembrano destinate a migliorare in breve tempo al Grande Fratello. I loro rapporti, soprattutto dopo la lite di ieri, sono ancora oggi molto tesi. I due sembrano non riuscire a trovare infatti un punto di incontro e, tra battute e frecciatine mirate, continuano a punzecchiarsi e a scontrarsi. Mariana e Luigi riusciranno a superare questi problemi e a ritornare amici come prima o questo, prima o poi, li porterà a scontrarsi definitivamente fino ad arrivare ad un punto di non ritorno? Staremo a vedere.