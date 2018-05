Favoloso deluso da Patrizia Bonetti: al GF il suo chiodo fisso è Nina Moric

By

Luigi Favoloso deluso da Patrizia Bonetti: il concorrente del Grande Fratello pensa solo a Nina Moric

Luigi Favoloso continua a pensare costantemente a Nina Moric all’interno della Casa del Grande Fratello. Parlando con Mariana, infatti, il concorrente del GF ha confessato pochi minuti fa di aver voglia di chiarire con la fidanzata dopo la sua uscita dal reality. E Patrizia Bonetti? Anche con l’ex gieffina Favoloso pare abbia intenzione di parlare e chiarire alcune cose lontano dalle telecamere. L’ingresso di quest’ultima al Grande Fratello e il modo in cui ha affrontato la questione con Mariana e con lui infatti lo avrebbero molto deluso, e tante sono le cose che lui avrebbe capito dopo martedì sera.

Luigi Favoloso parla di Patrizia Bonetti ma pensa a Nina Moric: lo sfogo del concorrente del GF

Luigi a Mariana durante un loro chiarimento. Quest’ultima, infatti, dopo aver chiarito con Favoloso (con il quale aveva avuto proprio una Bonetti ma, in generale, di quella che per loro sta rappresentando l’esperienza del Grande Fratello. Tra una chiacchiera e l’altra, poi, il discorso si è spostato su Nina Moric che, ad oggi, è diventato il chiodo fisso di Luigi nella Casa. “Avevo detto che mi avrebbe fatto piacere vederla, però non mi è piaciuto che sia venuta qui e abbia sprecato il poco tempo a disposizione parlando di te” ha confidatodurante un loro chiarimento. Quest’ultima, infatti, dopo aver chiarito con Favoloso (con il quale aveva avuto proprio una discussione a causa di Patrizia ) ha parlato con lui non solo dellama,in generale, di quella che per loro sta rappresentando l’esperienza del. Tra una chiacchiera e l’altra, poi, il discorso si è spostato suche, ad oggi, è diventato il chiodo fisso dinella

Luigi Favoloso al Grande Fratello: “So di avere sbagliato… devo chiarire con Nina”

Luigi Favoloso ha anche confidato a Mariana di aver capito di non essersi comportato bene con Nina Moric. “So di avere sbagliato delle cose” ha detto lui alla Falace “Devo chiarire innanzitutto con Nina, anche se poi la cosa finirà almeno voglio spiegarmi. Poi devo parlare con Patrizia, perché credo che non abbia capito molte cose vista la scena di martedì”. Oggi, quindi, quello che pensa la sua fidanzata fuori rimane il suo unico pensiero e Patrizia, stando alle ultime dichiarazioni, sembrerebbe non essere una sua preoccupazione.