Oggi L’Eredità di Fabrizio Frizzi non ci sarà: ecco tutte le variazioni dei palinsesti tv della RAI

La notizia della scomparsa di Fabrizio Frizzi sconvolge tutti e tutto, anche i palinsesti TV della RAI, che ora comunica le prime variazioni di programmazione per una giornata difficile. Oggi, lunedì 26 marzo 2018, L’Eredità non andrà in onda, dopo che ieri nel quiz le ultime parole di Frizzi sono state: “Buona serata a tutti voi e a domani“. Quel domani che è diventato quell’oggi più triste del solito e per cui dalle 18.40 di questa sera la RAI ha deciso di trasmettere Techetecheté, uno speciale tutto dedicato alla figura dell’amato conduttore televisivo.

Rai1 e l’addio a Fabrizio Frizzi: ecco come cambia la programmazione di lunedì 25 marzo 2018

In segno di lutto per Fabrizio Frizzi, in RAI si cambia anche la programmazione pomeridiana e serale di Rai1. Dopo la decisione di non trasmettere Storie Italiane (con la Daniele), Buono a sapersi (Isoardi) e Prova del Cuoco (Clerici), dalle 14.00 alle 14.30 di oggi andrà in onda una versione ridotta de La Vita in diretta. La trasmissione con Liorni e Fialdini sarà sostituita dal film “La mia vita è uno zoo“, per poi riprendersi la linea dalle 16.40 e fino alle 18.45 (orario a partire da cui, come detto, L’Eredità non sarà trasmessa, così da lasciare spazio ad uno speciale televisivo confezionato ad hoc per ricordare l’apprezzato presentatore tv). Successivamente, in seconda serata, al posto di Che fuori tempo che fa andrà in onda uno speciale di Porta a Porta che racconterà il giorno dell’addio a Frizzi, i cui funerali – così ha comunicato la RAI – si terranno dalle 12.00 di mercoledì 29 marzo 2018 in Piazza Del Popolo, a Roma. Dalle 10 alle 18 di domani, martedì 27 marzo 2018, nella sede RAI di Viale Mazzini 14 sarà anche allestita la camera ardente.

#26marzo #Rai1 ore 14.00 La vita in diretta 1°p.ore 14.30 ca. Film "La mia vita è uno zoo"ore 16.35 ca…. Posted by Rai1 on Montag, 26. März 2018

Su Rai2 oggi Detto Fatto non va in onda: ecco perché e cosa verrà trasmesso al suo posto

Sempre in segno di lutto per Fabrizio Frizzi, in RAI si modifica anche il palinsesto di Rai2. Alle 14.00 di oggi la puntata live di Detto Fatto non andrà in onda. A comunicarlo è la conduttrice Caterina Balivo, che sul suo profilo Facebook così scrive: “Oggi Fabry non andiamo in onda… Oggi nessuno ce la fa a lavorare in TV“. In seguito, il pomeriggio di Rai2 proporrà prima i tv movie Crociere di Nozze Sicilia e Crociere di Nozze Provenza, poi dalle 17.00 Castle – Farfalla blu e Hawaii – Five 0; in prima e in seconda serata, invece, ci sarà spazio rispettivamente per il il film Il Paradiso per davvero (ore 21.20 circa) e per una puntata in replica della serie tv Il Cacciatore (ore 23.30 circa).

La scomparsa di Fabrizio Frizzi è un dolore immenso. Ognuno di noi ha un pezzo di vita vissuta con lui o un aneddoto che… Posted by Rai2 on Montag, 26. März 2018

Rai3 ricorda Frizzi replicando la sua ospitata a Ieri oggi e domani con Conti e la Clerici

Così come per Rai1 e Rai2, anche il palinsesto Rai3 è oggetto di variazioni per ricordare Fabrizio Frizzi. Stando alle ultime notizie, dalle ore 15.15 di oggi la rete diretta da Stefano Coletta trasmetterà la replica della recente ospitata di Frizzi a Ieri oggi e domani, programma con Antonella Clerici condotto da Carlo Conti.