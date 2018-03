Fabrizio Frizzi, i funerali in diretta TV su RAI1: ecco quando e come seguirli

Quando e dove vedere i funerali di Fabrizio Frizzi in diretta tv su Rai1 e in live streaming su RaiPlay

I funerali di Fabrizio Frizzi saranno trasmessi in diretta TV su Rai1 dalle ore 12.00 di mercoledì 28 marzo 2018. La RAI lo annuncia in un comunicato stampa ufficiale. Domani il Tg1 aprirà il collegamento dalla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma a partire da tale orario. Oltre che in diretta tv su Rai1 e Rai1 Hd, i funerali di Fabrizio Frizzi si potranno seguire anche in live streaming su: www.raiplay.it/dirette/rai1 (domattina basterà collegarsi con la pagina web indicata). Le immagini delle esequie dell’amato conduttore scomparso sostituiranno La Prova del Cuoco; domani la trasmissione di Antonella Clerici non andrà in onda per lasciare spazio alla programmazione del caso. Per far seguire il funerale ai telespettatori, “salta” anche I Fatti Vostri su Rai2. Dalle 11.00 in poi, al posto del programma con Giancarlo Magalli andranno in onda Summer Voyager e il tv movie dal titolo “La nave dei sogni – Viaggio di nozze nell’isola di Jersey”. Per il resto, già ieri – lunedì 26 marzo 2018 – la RAI ha omaggiato Frizzi con cambiamenti del palinsesto di Rai1, Rai2 e Rai3. La Vita in Diretta ne ha parlato il pomeriggio, Techetecheté lo ha ricordato con lo speciale dal titolo “Ciao Fabrizio, l’amico della porta accanto” (trasmesso nel preserale al posto de L’Eredità) e Porta a Porta, con Bruno Vespa, lo ha salutato tra ospiti e vecchie interviste in seconda serata.

Fabrizio Frizzi: la RAI ha chiuso la camera ardente alle ore 19.00 di martedì 27 marzo 2018

Intanto, oggi – martedì 27 marzo 2018 – la RAI ha chiuso la camera ardente allestita per Fabrizio Frizzi alle 19.00, un’ora dopo l’orario di chiusura inizialmente fissato, così da consentire alle oltre diecimila persone accorse di dare un ultimo saluto all’amato conduttore della TV di Stato. La camera ardente è stata allestita nella Sala degli Arazzi della sede RAI di Viale Mazzini dalle ore 10 di stamane. Presenti sia personaggi dello spettacolo sia persone comuni. Tra gli accorsi anche il dg RAI Mario Orfeo, Fiorello, Bruno Vespa, Raffaella Carrà, Renzo Arbore, Milly Carlucci e tanti altri.

La notizia della morte di Fabrizio Frizzi

Come è ormai tristemente noto, la notizia della morte di Fabrizio Frizzi risale alle ore 7.00 circa di lunedì 26 marzo 2018, dopo che l’amato conduttore televisivo è deceduto all’età di 60 anni nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 all’ospedale “Sant’Andrea” di Roma, (i media hanno detto) “a causa di emorragia cerebrale” (dopo un periodo di malattia). Lo scorso 23 ottobre 2017 Frizzi fu colto da malore durante le registrazioni del programma di Rai1, L’Eredità.