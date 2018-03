La Prova del Cuoco, Antonella Clerici in lacrime per Fabrizio Frizzi: “Piangono tutti”

Antonella Clerici scoppia a piangere a La Prova del Cuoco mentre ricorda Fabrizio Frizzi. E’ quanto successo nella puntata che è andata in onda oggi, martedì 27 marzo 2018. Dopo lo stop di ieri al palinsesto, stamattina il programma di Rai1 ha aperto con la voce di Frizzi che canta “Un amico in me” al posto della sigla. La Clerici è entrata in studio visibilmente commossa e, in lacrime, ha così commentato la notizia della morte del conduttore: “Non riesco neanche a parlare (…). Sono passata poco fa dallo studio dell’Eredità e c’è un tavolino con dei fiori che la gente comune e chi lavora qui ha lasciato con scritto: ‘Ciao Fabrizio’. Qui c’è un silenzio surreale – vorrei trasferirvi questo a casa -, dato dalle persone che a Fabrizio hanno voluto davvero bene. Piangono tutti, dal guardiano al direttore generale, non c’è differenza“.

Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi a La Prova del Cuoco: “Diceva: quando registro L’Eredità sono felice”

E dopo che ieri, insieme a Carlo Conti, si è recata in ospedale per l’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi, oggi Antonella Clerici con il pubblico de La Prova del Cuoco ha voluto condividere anche il suo personale ricordo del presentatore e amico scomparso: “Queste ultime settimane – ha detto la conduttrice in diretta tv – non sono state facili per lui. Vedevo un po’ il suo stato di salute…Una grande lezione di vita…Diceva sempre: quando vado in onda, quando sono lì a registrare L’Eredità e quando penso al pubblico a casa e a quello che riesco a dare io sono felice. Per lui venire a registrare era un motivo di forza, di vita e di gioia, per questo tutti noi l’abbiamo assecondato anche quando magari stava meno bene“.

Antonella Clerici e il suo discorso a La Prova del Cuoco di oggi: “Continuiamo per te, Fabrizio”

Del resto, si tratta di giornate difficili in RAI e soprattutto per chi, oltre a dover fare TV nonostante la tristezza, era anche amico sincero di Frizzi. E’ il caso della Clerici, che oggi ha trovato comunque la forza di andare in onda, spiegando lei stessa come ha fatto: “Anche se mi costa tantissimo essere qui – ha concluso la presentatrice di Rai1 nel suo discorso a La Prova del Cuoco –, ho pensato a lui, che è stato qui malgrado tutto quello che aveva. E allora andiamo avanti a fare il suo lavoro ché è quello che lui avrebbe voluto. Continuiamo per lui, Fabrizio, per te“.