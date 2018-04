Belen Rodriguez e Fabrizio Corona: l’incontro che ha fatto tanto discutere e l’addio a Silvia Provvedi

L’incontro avvenuto tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez la scorsa settimana ha letteralmente scatenato gli appassionati di gossip. I due ex, infatti, ancora oggi riescono a far parlare di loro e questo, stando a quanto riportato su Chi, avrebbe fatto molto arrabbiare Silvia Provvedi. Nell’ultimo numero del settimanale di Alfonso Signorini, nello specifico, è stato raccontato l’incontro avvenuto tra Belen e Corona. A farlo è stato un giornalista che a quel pranzo tra i due ex era presente, rivelando dettagli interessanti sulla coppia e sull’addio di Silvia Provvedi. Quest’ultima, stando a quanto scritto, non avrebbe gradito questa liaison, tanto da decidere di lasciare la casa dove viveva con Corona per ritornare dai suoi. Non è l’avvicinamento a Belen il motivo per cui Silvia Provvedi e Fabrizio si sono lasciati ma, secondo le ultime indiscrezioni, questo sembrerebbe aver fatto la sua parte.

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati: è stata colpa di Belen?

“La crisi tra Fabrizio e Silvia è iniziata subito dopo la scarcerazione di Corona” si legge nel settimanale “La voglia di Fabrizio di riottenere la libertà, di tornare a lavorare, di ‘mangiarsi il mondo’ come dice lui lo ha allontanato dalla Provvedi, che ha mostrato fin da subito segni di insofferenza“. Ma la Rodriguez, in tutto questo, che cosa c’entra? A quanto pare la bella argentina sarebbe semplicemente stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nello stesso articolo, infatti, sul rapporto in crisi di Fabrizio e la Provvedi è stato detto: “I due hanno cominciato a litigare e il tempo che Silvia ha trascorso nella dimora di Corona era sempre più ridotto, fino a quando il resto lo ha fatto il gossip e la Rodriguez. L’ennesimo litigio ha portato allo scontro la coppia”.

Fabrizio Corona: i rapporti con Belen Rodriguez e Silvia Provvedi

Adesso Silvia Provvedi pare si trovi a Modena dai suoi. La cantante de Le Donatella avrebbe volutamente deciso di allontanarsi da Fabrizio per prendersi del tempo. Con Belen Rodriguez, invece, Corona pare aver trovato di nuovo la complicità persa. Dopo le foto pubblicate dal settimanale Oggi l’argentina ha più volte sottolineato che ciò che la lega al suo ex è solo un sentimento di stima e amicizia. Una versione questa confermata anche da Chi che, in questo modo, ha smentito ogni voce su un loro possibile ritorno di fiamma.