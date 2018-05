Corona a Verissimo: la frecciata per la Moric e le parole su Belén

Verissimo, Fabrizio Corona su Nina Moric al Grande Fratello: “Si è fatta strumentalizzare”

Un’intervista-fiume, quella rilasciata da Fabrizio Corona a Verissimo. Ospite nella puntata di sabato 26 maggio 2018, l’ex “re dei paparazzi” parla di tutto e di tutti: da Nina Moric in studio al Grande Fratello, a Silvia Provvedi, passando per Belén Rodriguez. Rispondendo alla domanda di Silvia Toffanin, Corona commenta così la partecipazione della modella al reality show condotto dalla D’Urso: “Pietoso! Vergognoso! Si è fatta strumentalizzare. Prima di questa apparizione mi ero ripromesso di aiutarla. Ora non le risponderò mai più al telefono. Questo tipo di dolore non si strumentalizza“, dice.

Fabrizio Corona: a Verissimo il commento sul fidanzato di Belén Rodriguez

Intervistato a Verissimo, Fabrizio Corona non risparmia neppure un commento su Andrea Iannone, attuale fidanzato di Belén Rodriguez. “Quando lo vedo nelle foto – afferma Corona, durante le registrazioni del programma di Canale5 – ogni tanto mi confondo e penso di essere io“. Del resto, quella con Belén è stata la “storia più importante della mia vita. Più di un matrimonio, più di Nina“, un amore ormai appartenente al passato che definisce “folle e spericolato” e “diverso da quello con Silvia Provvedi“.

Corona: le parole su Silvia Provvedi

A proposito di Silvia Provvedi, Corona smentisce una crisi definitiva tra i due ma ammette: “Se le chiedessi di sposarmi, mi direbbe di no in questo momento“, “però se mi impegno ci riesco” e “farò di tutto“. Intanto, Corona dice anche di non considerare il loro amore “una storia finita o in pausa“, anche perché “sono ancora innamorato di lei” e “sto cercando di riconquistarla“.

Corona: “Ho fatturato dal carcere”

Ammettendo che “non sono cambiato“, a Verissimo Corona afferma chiaramente di aver “fatturato” dal carcere di Opera, da dove sarebbe riuscito a pagare addirittura “9 milioni e 800 mila euro di tasse“, tanto da auto-definirsi “un genio” nel suo lavoro.