Verissimo ospiti ultima puntata sabato 26 maggio 2018: c’è anche Fabrizio Corona

Dopo il lungo periodo trascorso in carcere, Fabrizio Corona è pronto a tornare in tv. L’ex re dei paparazzi riparte sul piccolo schermo con un’intervista a Silvia Toffanin. Corona sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata di Verissimo, in onda su Canale 5 sabato 26 maggio 2018. È lo stesso ex fidanzato di Belen Rodriguez ad annunciarlo in un video che è stato trasmesso ne I Giri di Valzer del programma. Fabrizio racconterà la sua vita in prigione e la fine della storia d’amore con Silvia Provvedi, la cantante de Le Donatella. Temi che ha già affrontato nella lunga intervista concessa di recente al settimanale Chi.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona al settimanale Chi

Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, Corona ha fatto sapere a proposito del suo arresto: “Mi hanno arrestato per questioni morali, questioni di odio oggi per me impossibili da spiegare. Ma ho tutto chiaro nella mia testa e nel mio cuore. Posso aver sbagliato, ma ho pagato in modo esagerato. Corona un perseguitato. Stop”. Sulla fine della storia d’amore con Silvia, Fabrizio ha invece confessato: “Ho sbagliato. Sono uscito dal carcere ed è come se nella mia mente ci sia stato uno “scatto meccanico”. Lei è corsa ad abbracciarmi, io ho guardato fotografi e cameraman. Volevo urlare la mia ca….. di rabbia. Lei è diventata trasparente. Mi spiace, avevo da subito fame di vita. E non degli abbracci di Silvia”.

Fabrizio Corona: il lavoro più forte dell’amore per Silvia Provvedi

“Quando la sentenza ha stabilito che ero innocente ho ripreso a fare l’amore con il mio lavoro. E Silvia era lì che mi guardava, che mi aspettava… Siamo entrati in crisi ma dentro di me non ho mai smesso di amarla. Ma il lavoro mi ha allontanato da Silvia, che invece aveva bisogno di noi. Pensavo potesse comprendere, non lo ha fatto. Oggi, purtroppo, è finita“, ha aggiunto Corona. Dunque, c’entra poco il riavvicinamento tra Fabrizio e Belen Rodriguez.

“Belen è una persona con cui ho passato quattro anni importantissimi della mia vita. Con cui stavo per avere il mio secondo figlio. E alla quale voglio e vorrò sempre bene. Ma non sono più innamorato di lei”, ha assicurato Corona.