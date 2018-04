Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati: la conferma

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati: arriva la conferma a Mattino 5

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati. L’ex re dei paparazzi ha visto la sua compagna lasciare la sua abitazione in questi ultimi giorni. Nella giornata di ieri, Mattino 5 aveva dato una indiscrezione importante. Federica Panicucci aveva annunciato che Silvia aveva lasciato la casa di Corona. Oggi arriva la conferma negli studi Mediaset. Infatti, la conduttrice afferma di aver incontrato la sorella di Silvia, Giulia e lo stesso Fabrizio. Da questi due incontri si è compreso che la Provvedi ha lasciato Corona e così anche la sua casa. Il tutto è accaduto subito dopo il gossip nato tra l’ex re dei paparazzi e Belen Rodriguez. I due si sono incontrati come due semplici amici che si vogliono ancora molto bene. Gli opinionisti in studio non credono che questo rappresenti realmente la causa della fine della storia tra Fabrizio e Silvia. Ma c’è anche qualcuno che è convinto che questo gossip sia stato nocivo per la coppia.

Silvia Provvedi lascia la casa di Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi risponde con un “no comment”

Fabrizio e Silvia si sono lasciati, la conferma arriva da Mattino 5. Il programma ha visto Giulia portare via le cose di sua sorella dalla casa di Corona. Questo dettaglio confermerebbe la fine della storia tra i due. La giovane ha preferito non rivelare nulla, dicendo solo che va tutto bene. Nel frattempo, il programma ha anche incontrato lo stesso Fabrizio. A quest’ultimo è stato chiesto se la sua storia con la Provvedi sia finita. La sua risposta è stata un semplice “no comment”. Dunque, Corona non ha voluto rivelare nulla. Ma teniamo anche conto che l’ex re dei paparazzi non può parlare con i giornalisti.

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, è finita? Nessuna conferma dalla coppia

Dopo il gossip nato dall’incontro tra Fabrizio e Belen, Silvia ha scelto di andarsene. Non si sa ancora quale sia stata realmente la causa che ha spinto la Provvedi a prendere questa decisione. Sicuramente tra loro sarà accaduto qualcosa di più importante, che ha causato così la fine di questa storia d’amore. Ancora non ci sono conferme da parte dei due interessati.