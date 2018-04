Fabrizio Corona, rissa sfiorata in discoteca: parla Silvia Provvedi

Fabrizio Corona, rissa sfiorata di fronte ad una nota discoteca: interviene Silvia Provvedi a Mattino 5

Di nuovo nei guai Fabrizio Corona, protagonista di una rissa sfiorata in una discoteca. Neanche due mesi dalla scarcerazione e l’ex re dei paparazzi si ritrova a dover affrontare nuovi problemi. Una serata abbastanza movimentata quella di mercoledì 4 aprile. A dire quanto accaduto ci pensa la fidanzata Silvia Provvedi attraverso Mattino 5. La giovane ha rivelato che alcune persone hanno creato dei problemi fuori dal locale, una nota discoteca in zona Garibaldi di Porta Nuova. Le persone presenti hanno cercato di calmare Fabrizio, il quale vorrebbe ricevere le scuse da parte di un uomo. Dopo di che cerca di entrare all’interno del locale, ma viene bloccato. Per tale motivo, avrebbe poi sferrato un calcio contro un altro presente. Con grande fatica viene calmato e fatto allontanare dalla zona. Una situazione che mette nuovamente in pericolo la sua libertà. Di fronte al servizio mandato in onda in diretta a Mattino 5, ha scelto di parlare la fidanzata Silvia, pronta ancora una volta a difendere Corona.

Silvia Provvedi prende le difese di Fabrizio Corona dopo la rissa sfiorata in discoteca

“Ti vengo a prendere, a costo di tornare in galera”, queste sono le parole che Corona ha pronunciato contro un uomo di fronte all’entrata della discoteca. Diverse offese poi volate dalla bocca dell’ex re dei paparazzi: “Pezzo di m…”. “Dovresti chiedermi scusa in ginocchio, dalla strada ti ho preso e sei andato a rubare l’orologio”. In questo modo, Corona cerca di ricevere le scuse da parte di un uomo, di cui l’identità non è stata rivelata. Pare che il motivo della discussione sia proprio legato ad un orologio, che l’uomo avrebbe rubato. Durante la diretta con Federica Panicucci, arriva prontamente la telefonata di Silvia, la quale cerca di spiegare quanto accaduto. In particolare, la giovane rivela che Fabrizio non voleva provocare una rissa, ma semplicemente spiegare che come lui anche altre persone potrebbero finire in galera.

Fabrizio Corona di nuovo nei guai, intanto sogna il matrimonio con Silvia

“Elementi che hanno creato problemi”, così Silvia definisce coloro che hanno avuto questa accesa discussione con Fabrizio di fronte al noto locale. Da qualche mese Corona è stato scarcerato e ora si ritrova in affidamento presso una comunità. Diversi sono i limiti che l’ex re dei paparazzi non deve superare per restare in libertà. Nonostante ciò, Fabrizio vuole coronare il suo sogno di convolare a nozze con la sua Silvia, ma quest’ultima ha scelto ancora di prendersi del tempo.