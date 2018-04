Corona nei guai, Don Mazzi: “Si sente una divinità, non lo voglio più”

Fabrizio Corona di nuovo nei guai: Don Mazzi non offre più il suo aiuto

Don Mazzi torna a parlare di Fabrizio Corona dopo che quest’ultimo si è reso nuovamente protagonista di uno scontro acceso. Mattino 5 ha parlato a lungo di questa attuale situazione dell’ex re dei paparazzi. Quest’ultimo ha avuto una forte discussione con un suo vecchio amico, di fronte ad una discoteca. Scendendo nel dettaglio, Corona ha accusato l’uomo di avergli rubato un orologio, urlando per la strada. Le sue parole sono state molte forti, tanto che si parla già di avvocati. Federica Panicucci ha, infatti, annunciato che i rispettivi legali hanno parlato, difendendo ognuno il proprio assistito. Ancora non si parla di denuncia, eppure sia Corona che il suo ex amico sono pronti a far valere le loro ragioni. A spiegare quanto è accaduto ci ha pensato Silvia Provvedi, la quale ha rivelato che a incitare Fabrizio a discutere sarebbero stati alcuni elementi presenti di fronte alla discoteca. Ora, però, Don Mazzi annuncia di non voler più aiutare Corona. Sappiamo bene che il prete aveva tentato, diverso tempo fa, di prendersi cura dell’ex re dei paparazzi, senza però riuscirci.

Don Mazzi deluso da Fabrizio Corona: “Non c’è niente di autentico in lui”

“Mi hanno fatto perdere tempo. Fabrizio ero convinto di portarmelo a casa, ma si sente la divinità di se stesso.” Questo è ciò che rivela Don Mazzi su Corona. Il prete aveva, qualche anno fa, dato la sua disponilità ad aiutare Fabrizio nella sua comunità. Ma proprio in quel periodo, Corona era nuovamente fuggito ai limiti che gli aveva imposto la legge in cambio della sua libertà. “È personaggio anche quando si pente, non c’è niente di autentico in lui. Non lo voglio più”. Conclude così Don Mazzi il suo pensiero su Corona durante un’intervista per il Corriere della Sera. Dunque, pare proprio che il prete non riesca più a credere neanche ai pentimenti dell’ex fotografo.

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé a pochi mesi dalla scarcerazione

A Mattino 5 sono diverse le opinioni per quanto accaduto a Fabrizio di fronte alla nota discoteca. L’ex re dei paparazzi deve stare attento, poiché è obbligato a rispettare dei limiti. Ma gli opinionisti sono convinti del fatto che Corona non riesca proprio a stare tranquillo.